 మద్యం కేసులో కేజ్రీకి చుక్కెదురు | Arvind Kejriwal seeks recusal of Justice Swarana Kanta Sharma | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మద్యం కేసులో కేజ్రీకి చుక్కెదురు

Apr 21 2026 4:21 AM | Updated on Apr 21 2026 5:59 AM

Arvind Kejriwal seeks recusal of Justice Swarana Kanta Sharma

విచారణ నుంచి తప్పుకోనన్న ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి

న్యూఢిల్లీ: మద్యం కుంభకోణం కేసు విచారణ నుంచి తనను తప్పుకోవాలంటూ ఆప్‌ చీఫ్‌ కేజ్రీవాల్, తదితరులు వేసిన పిటిషన్లను ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ స్వర్ణ కాంత శర్మ తోసిపుచ్చారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేని ఆరోపణలతో కక్షిదారు ఓ న్యాయమూర్తిని గురించి అంచనా వేయజాలరని ఆమె తన తీర్పు పేర్కొన్నారు. కక్షిదారు పక్షపాతపూరితంగా చేసే నిరాధార ఆరోపణలతో న్యాయమూర్తులు విచారణ నుంచి తప్పుకోరాదని పేర్కొన్నారు. సరైన కారణం చూపకుండా న్యాయవ్యవస్థను ఓ రాజకీయ నాయకుడు దెబ్బతీసేందుకు చేసే ప్రయత్నాలను కొనసాగనివ్వ రాదని తెలిపారు. 

న్యాయమూర్తిపై వ్యక్తిగత దాడిని ఏకంగా న్యాయవ్యవస్థపైనే జరుగుతున్న దాడిగా ఆమె అభివరి్ణంచారు. ‘నన్ను విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలంటూ వేసిన పిటిషన్లలోని అంశాలు కేవలం ఊహాగానాలు, అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ కోర్టు నా గౌరవం కోసం, న్యాయవ్యవస్థ కోసం గట్టిగా నిలబడుతుంది. నేను విచారణ నుంచి వైదొలగను’ అని స్పష్టం చేశారు. గతంలో ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా తన విషయంలో జస్టిస్‌ స్వర్ణ కాంత పక్షపాతంతో వ్యవహరించారని, అందుకే ఆమె ఈ కేసు విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలంటూ కేజ్రీవాల్‌ పిటిషన్‌ వేయడం తెల్సిందే.  
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమీర్‌పేట్‌లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ దక్ష నాగర్కర్ (ఫొటోలు)
photo 2

కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. కాజల్ ఫుల్ హ్యాపీస్ (ఫొటోలు)
photo 3

కశ్మీరీ అమ్మాయిలా ఐశ్వర్య రాజేశ్.. మనాలి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

కుందనపు బొమ్మలా దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 5

పట్టుచీరలో డస్కీ బ్యూటీ డింపుల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Non-stop Counters to Nara Lokesh 1
Video_icon

లోకేష్ నిద్రపోడు, నీ మేనత్తలు ఎక్కడున్నారో తెలుసా!
Health Benefits of Drinking Tea Explained by Dr Vikrant Singh Thakur 2
Video_icon

టీ తాగితే క్యాన్సర్ కు చెక్! కానీ ఇలా తాగండి..
Vijay Deverakonda & Shouryuv's New Movie Update 3
Video_icon

హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ తో విజయ్ భారీ సినిమా
Iran Blocked Strait Of Hormuz To Indian Bhagyalakshmi Cargo ship 4
Video_icon

భారత నౌకలను పేల్చేస్తాం బయటపడ్డ రేడియో సంభాషణ క్లిప్...
Kasu Mahesh Reddy Comments on TDP Social Media 5
Video_icon

Kasu Mahesh Reddy : జరా జాగ్రత్త..!
Advertisement
 