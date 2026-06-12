 90 నిమిషాల్లో రూ. 30 కోట్లు : ఈ లెక్కలతో మతిపోవాల్సిందే! | This Man Makes Rs 30 Crore in 90 Minutes check full deets | Sakshi
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90 నిమిషాల్లో రూ. 30 కోట్లు : ఈ లెక్కలతో మతిపోవాల్సిందే!

Jun 12 2026 12:05 PM | Updated on Jun 12 2026 12:30 PM

This Man Makes Rs 30 Crore in 90 Minutes check full deets

ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026  (fifa world cup 2026) ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో  ప్రపంచ అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ పెరుగుతోంది.  దశాబ్దాలుగా ఫుట్ బాల్‌ క్రీడకు వన్నె తెచ్చి,  ప్రపంచాన్ని ఏలిన  దిగ్గజాలకు ఇదే చివరి ప్రపంచకప్ కాబోతోంది. లియోనెల్‌ మెస్సీ (అర్జెంటీనా)రొనాల్డో, లూకా మోద్రిచ్  (క్రొయేషియా), థామస్ ముల్లర్ (జర్మనీ),  నెయ్‌మార్ (బ్రెజిల్) వీరిలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా  ప్రముఖ పోర్చుగల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో వార్తల్లో ప్రముఖంగా నిలుస్తున్నాడు. ఆతని సంపాదన తీరుతెన్నులపై చర్చ నడుస్తోంది.

పోర్చుగల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇప్పుడు నిజానికి జీతం ఏమీ సంపాదించడం లేదు.  కానీ ఆయన సంపాదన ఒక యుగ కాలంతో సమానం. ఆయన ఫుట్‌బాల్ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రతిసారీ, గడియారం, లెక్కలు  పూర్తిగా మారిపోతాయి. అతగాడి 90 నిమిషాల ఆట అంటే దాదాపు రూ. 30 కోట్లు. అంటే  ఏడాదికి రూ. 12 లక్షలు సంపాదించే, భారతీయ ప్రొఫెషనల్ స్టార్‌ ప్లేయర్‌కి ఇంత సంపాదించాలంటే సుమారు 2,500 ఏళ్లు పడుతుంది.

41 ఏళ్ల పోర్చుగీస్ ఫుట్‌బాలర్, కేవలం తన సౌదీ క్లబ్ డీల్ ద్వారానే ఏడాదికి సుమారు 20 కోట్ల డాలర్లు సంపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒకే ఏడాదిలో దాదాపు రూ. 1,600 నుండి 1,700 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. క్లబ్ , దేశం తరఫున ఆయన ఒక సీజన్‌లో సాధారణంగా 55 మ్యాచ్‌లు ఆడుతారని అనుకుందాం. ఆ వార్షిక సంపాదనను 55తో భాగిస్తే వచ్చే అంకె అద్భుతంగా ఉంటుంది: ఆయన ఆడే ప్రతి మ్యాచ్‌కు దాదాపు రూ. 30 కోట్లు. మరోలా చెప్పాలంటే, 90 నిమిషాల ఫుట్‌బాల్ ఆట (అదనపు సమయంతో కలిపి), అనేక భారతీయ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులందరికీ కలిపి ఏడాది మొత్తానికి కేటాయించే జీతాల బడ్జెట్‌తో సమానమైన డబ్బును ఆయనకు అందిస్తుంది.

కళ్లు చెదిరే నెట్‌వర్త్‌ 
రొనాల్డో నికర ఆస్తి విలువ ప్రస్తుతం 120 కోట్ల డాలర్లు ( సుమారు రూ. 10,000 కోట్లు).ఈ అపారమైన సంపద అనేది కేవలం రాత్రికి రాత్రే వచ్చింది కాదు. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా టాప్-క్లాస్ జీతాలు, ఛాంపియన్స్ లీగ్ బోనస్‌లు, ఇమేజ్ రైట్స్, స్పాన్సర్‌షిప్ డీల్స్, వ్యాపార పెట్టుబడులు, అనేక దేశాల జనాభా కంటే ఎక్కువ ఉన్న సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్‌ను డబ్బుగా మార్చుకోవడం ద్వారా ఈ సామ్రాజ్యం సాధ్యమైంది.

ఒక మ్యాచ్‌కు రొనాల్డో సంపాదన దాదాపు రూ.30 కోట్లు.  వార్షిక జీతం రూ. 12 లక్షలు సంపాదించే భారతీయ ఉద్యోగి  40 ఏళ్ల పాటు కెరీర్‌ను కొనసాగించినా ఈ ఆస్తిలో ఒక చిన్న భాగానికి కూడా సరిపోలదు.. రొనాల్డో నికర ఆస్తికి సమానంగా సంపాదించాలంటే  రూ. 12 లక్షల వార్షిక జీతం  ఆర్జించే సుమారు 2 వేలమందికి సమానం. ఏడాదికి సుమారు 2,000 ఆఫీసు పని గంటల చొప్పున లెక్కిస్తే, ఇది దాదాపు 16 నుండి 17 కోట్ల గంటల శ్రమతో సమానం. దీనికి బదులురొనాల్డో మైదానంలో గడిపే ప్రతి మ్యాచ్ గంటకు రూ. 20 కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే,  ఆధునిక ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచంలో అత్యున్నత శిఖరం 90 నిమిషాల ఫుట్‌బాల్, దానికి అదనంగా స్టాపేజ్ టైమ్ కలిపితే వచ్చే డబ్బు,  ఒక ఉద్యోగి ఉదయం 9 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు  పనిచేసే ఉద్యోగుల  వేల సంవత్సరాల శ్రమతో సమానం  అన్నమాట.

రొనాల్డో సంపద: సుమారు రూ. 10,000 కోట్లు.

భారతదేశంలో ఒక ఉద్యోగి  వార్షిక జీతం : రూ. 12 లక్షలు అయితే 

ఆ మొత్తాన్ని సంపాదించాలంటే

10,000 కోట్లు ÷ 12 లక్షలు = 83,333 ఏళ్లు

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