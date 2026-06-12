‘వెల్కమ్ టు ది జంగిల్’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల (ఫొటోలు)

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బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ కామెడీ, యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' (Welcome to the Jungle) సినిమా ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలైంది. ఈ సినిమా జూన్ 26, 2026న భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్తో పాటు సంజయ్ దత్, సునీల్ శెట్టి, అర్షద్ వార్సీ, దిశా పటాని(Disha Patani) జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్(Jacqueline Fernandez) రవీనా టండన్, పరేష్ రావల్, జాకీ ష్రాఫ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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ఈ సందర్భంగా గ్రాండ్ గా సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
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