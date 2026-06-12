 చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు) | YSRCP Protest Against Chandrababu HD Photos | Sakshi
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చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు)

Jun 12 2026 12:14 PM | Updated on Jun 12 2026 12:37 PM

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# Tag
Chandrababu Naidu YSRCP Andhra Pradesh AP Political Updates today headlines photo gallery
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Photos

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photo 1

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు)
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