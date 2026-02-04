 142 ఏళ్ళ కలర్ సోడా..ఇప్పటికీ లభ్యం | Ardeshir Khodadad Irani invented India first soda,called Ardeshir | Sakshi
142 ఏళ్ళ కలర్ సోడా..ఇప్పటికీ లభ్యం

Feb 4 2026 7:59 PM | Updated on Feb 4 2026 8:10 PM

Ardeshir Khodadad Irani invented India first soda,called Ardeshir

ఒక చిన్న బాటిల్‌లో చల్లగా ఉండో ఆ సోడా... ఎప్పుడూ మనల్ని రిఫ్రెష్ చేస్తుంది కదా? కానీ, మీరు ఊహించగలరా... కోకా-కోలా, పెప్సీ రాకముందే అంటే 142 ఏళ్ల క్రితం – భారతదేశంలో ఒక సోడా జన్మించింది! అది కూడా పూణే నగరంలో! ఈరోజు మనం మాట్లాడేది ఆ అద్భుతమైన కథ గురించి – ‘అర్దేషిర్ సోడా’!

1880లలో... ఇరాన్‌లోని యాజ్డ్ నగరం నుంచి ఒక యువకుడు – అర్దేషిర్ ఖోదాదాద్ ఇరానీ – జీవితంలో ఏమీ లేకుండా, కేవలం 8 రూపాయలతో భారతదేశానికి వచ్చాడు. అది కూడా పూణే నగరానికి రాగానే  అతని జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది.

ఒక రోజు పూణేలోని ఒక బార్‌లో గొడవ జరిగింది. ఎందుకంటే... ముంబై నుంచి సోడా సప్లై చేసే మూల్స్ (పట్టెగాడిదలు) ఆలస్యమయ్యాయి. సోడా లేకుండా ప్రజలు ఆగ్రహంతో గొడవపడుతున్నారు. అర్దేషిర్ ఆ దృశ్యం చూసి ఆలోచించాడు – "ఎందుకు ఇక్కడే సోడా తయారు చేయకూడదు? అన్న ఆలోచన వచ్చి  అక్కడే అతను ఒక చిన్న గదిని అద్దెకు తీసుకున్నాడు. చార్‌కోల్ భట్టీ వెలిగించి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉత్పత్తి చేసి, దాన్ని నీటిలో కలిపాడు. ఫిజ్ వచ్చింది! తర్వాత చక్కెర, ఫ్లేవర్స్ కలిపి... 1884లో *అర్దేషిర్ సోడా* పుట్టుకొచ్చింది! గమనించండి – కోకా-కోలా 1886లో పుట్టింది. అంటే అర్దేషిర్ సోడా రెండేళ్ల ముందు!

ఆ రోజు నుంచి ఈ సోడా పూణే ప్రజల హృదయాల్లో చోటు చేసుకుంది. ఒరిజినల్ సోడా తప్ప... ఇప్పుడు కాఫిన్-ఫ్రీ కోలా, పైనాపిల్, గ్రీన్ యాపిల్, పీచ్, జీరా మసాలా, మసాలా కాలా ఖట్టా, టానిక్ వాటర్... ఎన్నో ఫ్లేవర్స్! అంతేకాదు, నేచురల్ ఇంగ్రీడియెంట్స్‌తో తయారవుతుంది. అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే – ఇప్పటికీ 'రిటర్నబుల్ బాటిల్' సిస్టమ్! 24 గాజు బాటిల్స్ కేస్‌కి 360 రూపాయల డిపాజిట్. ఖాళీ బాటిల్స్ తిరిగి ఇస్తే డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. అందుకే ఈ బ్రాండ్ పూణేకే పరిమితమైంది. మార్జ్బాన్ ఇరానీ (అర్దేషిర్ గ్రేట్-గ్రాండ్‌సన్) చెప్పినట్లు – "బాటిల్స్ తిరిగి రాకపోతే, నాకు ఫిల్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు!"పూణేలోని ప్రతి ఇరానీ కేఫ్‌లో – డోరాబ్జీస్, కైకోబాడ్ వంటి సెంచరీ-ఓల్డ్ రెస్టారెంట్స్‌లో – అర్దేషిర్ సోడా తప్పనిసరి! చిన్నారులు పెరిగిన టేస్ట్, ఆ ఫిజ్ సౌండ్, ఆ నాస్టాల్జియా... ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ వచ్చినా, ఈ లోకల్ హీరో ఇంకా రాజ్యమే చేస్తోంది!

స్నేహితులారా, ఇది కేవలం సోడా కాదు... ఒక ఇమ్మిగ్రెంట్ స్వప్నం, ధైర్యం, ఇన్నోవేషన్ కథ! పూణేకి వెళ్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు ఎప్పుడైనా అర్దేషిర్ సోడా తాగారా? కామెంట్స్‌లో చెప్పండి! లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ కోసం... మళ్లీ కలుద్దాం! జై హింద్!

 

# Tag
Soda iran pune
