 ఢిల్లీని కమ్మేసిన పొగమంచు | Air Quality deteriorates again in Delhi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఢిల్లీని కమ్మేసిన పొగమంచు

Jan 18 2026 10:10 AM | Updated on Jan 18 2026 10:32 AM

Air Quality deteriorates again in Delhi

ఢిల్లీని దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. దీంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలలో జీరో విజిబులీటీ నమోదైంది. పొగమంచు తీవ్రంగా ఉండడంతో విమానాలతో పాటు పలు ట్రైన్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.  మరోవైపు నగరంలో గాలికాలుష్య తీవ్రత సైతం మరోసారి పెరిగింది.

దేశరాజధాని నగరంలో గాలికాలుష్యం మరోసారి తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ రోజు ఉదయం గాలి కాలుష్య స్థాయి 439 పాయింట్ల నుంచి 500 కు చేరుకుంది. దీంతో  వెంటనే అప్రమత్తమైన అక్కడి ప్రభుత్వం గ్రేడ్-4 కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. మరోవైపు పొగమంచు దట్టంగా అలుముకోవడంతో విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. 

దీంతో విమాన రాకపోకల సమయాలు ప్రయాణికులకు వెబ్‌సైట్‌లలో చుసుకోవాలని ఇండిగోతో పాటు ఇతర ఎయిర్‌ లైన్స్ సంస్థలు ప్రయాణికులకు విజ్ఞ‍ప్తి చేశాయి.బేర్లీ, లక్నో, కుశీనగర్‌ ప్రాంతాలలో జీరో విజిబులిటీ నమోదుకాగా అమృత్ సర్, గోరఖ్‌పూర్‌లలో 100మీటర్లు, ‍‍ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో 200 మీటర్ల విజిబులిటీ నమోదైనట్లు ఐఎండీ తెలిపింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ మంత్రి రోజా, శర్వానంద్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బుడ్డోడితో బీచ్‌లో బుల్లితెర నటి లహరి (ఫోటోలు)
photo 4

నువ్వే పెద్ద బంగారానివి! (ఫోటోలు)
photo 5

మిహికా: 2016.. అంతా సెల్ఫీలమయం (ఫోటోలు)

Video

View all
Kalyan Ram Pays Emotional Tribute To NT Rama Rao 1
Video_icon

ఎన్టీఆర్ లేకుండానే కళ్యాణ్ రామ్ నివాళి
Lakshmi Parvathi Tributes To NTR Ram Rao Garu At NTR Ghat 2
Video_icon

నందమూరి తారక రామారావుకు లక్ష్మీ పార్వతి నివాళి
Chandrababu Credit Chor Politics On YS Jagan Land Resurvey 3
Video_icon

చంద్రబాబు యూటర్న్.. భూముల 'రీసర్వే'పై దొంగాట
AR Rahman Controversy Over Communal Bias 4
Video_icon

ఏఆర్ రెహమాన్ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్న బాలీవుడ్
Trump Vs Greenland Trump Threatens Tariffs over Greenland 5
Video_icon

ట్రంప్ టారిఫ్ బెదిరింపు..
Advertisement
 