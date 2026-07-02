 పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి! | Yash Toxic Ladies and Ladies video released | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి!

Jul 2 2026 3:40 AM | Updated on Jul 2 2026 3:40 AM

Yash Toxic Ladies and Ladies video released

‘కేజీఎఫ్‌’ మూవీస్‌ ఫేమ్‌ యశ్‌ హీరోగా గీతూ మోహన్ దాస్‌ దర్శకత్వంలో రూ పొందిన ద్విభాషా (కన్నడ, ఇంగ్లీష్‌) చిత్రం ‘టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్‌ ఫర్‌ గ్రోన్  అప్స్‌’.1940–1970 కాలంలో గోవా తీర్రపాంతం నేపథ్యంతో సాగే ఈ సినిమాలో యశ్‌ ద్విపాత్రాభినయం (రాయ, టికెట్‌) చేశారు. ఈ సినిమాలో గంగ పాత్రలో నయనతార, నాడియాగా కియారా అద్వానీ, ఎలిజబెత్‌గా హ్యూమా ఖురేషీ, రెబెక్కా పాత్రలో తారా సుతారియా, మెలిస్సా రోల్‌లో రుక్మిణీ వసంత్‌ నటిస్తున్నారు. కేవీఎన్‌  ప్రోడక్షన్స్, మాన్ స్టర్‌ మైండ్‌ క్రియేషన్స్పై వెంకట్‌ కె.నారాయణ, యశ్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న విడుదల కానుంది.

కాగా ‘లేడీస్‌ అండ్‌ లేడీస్‌’ అంటూ ఈ సినిమా నుంచి బుధవారం ఓ వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. ఉమెన్  వాయిస్‌ ఓవర్‌తో ఈ సినిమా కథనం సాగుతుంది. మహిళా ఫైటర్స్‌తో యశ్‌ చేసే యాక్షన్  సీక్వెన్స్, ఈ సినిమాలోని హీరోయిన్లు ఈ వీడియోలో కనిపించారు. ‘పిల్లలూ... దూరంగా ఉండండి. తల్లిదండ్రులూ... మీ పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి. తాతలు, బామ్మలు... మీ మనవళ్లను కూడా దూరంగా ఉంచండి. ముత్తాతలు... మీ సొంత రిస్క్‌పై చూడండి‘ అనే డిస్క్లైమర్‌తో ఈ వీడియో ప్రారంభం అవుతుంది. ఇంటెన్స్, బోల్డ్, యాక్షన్  సన్నివేశాలు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తాయి.
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)
photo 4

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
YSRCP Leaders Questions Over Jindal Steel Plant Issue In YSR District 1
Video_icon

ఎవర్ని మోసం చేయడానికి బాబు మళ్లీ భూమి పూజ చేస్తున్నాడు?
Who is Brigida Saga's boyfriend Ananth 2
Video_icon

బాయ్ ఫ్రెండ్ ను రివీల్ చేసిన పవి టీచర్
Two Fisherman Saves Lady Life Form Godavari River 3
Video_icon

గోదావరి బ్రిడ్జిపై నుండి దూకిన యువతి
Massive Fire Accident In Belgium 4
Video_icon

బెల్జియాన్ని వణికించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం!
Ketan Agarwal Case: Advocate Sends ₹10 Crore Defamation Notice To Siya Goyal's Brother 5
Video_icon

కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. సియా సోదరుడిపై 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా
Advertisement
 