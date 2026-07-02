‘కేజీఎఫ్’ మూవీస్ ఫేమ్ యశ్ హీరోగా గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూ పొందిన ద్విభాషా (కన్నడ, ఇంగ్లీష్) చిత్రం ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’.1940–1970 కాలంలో గోవా తీర్రపాంతం నేపథ్యంతో సాగే ఈ సినిమాలో యశ్ ద్విపాత్రాభినయం (రాయ, టికెట్) చేశారు. ఈ సినిమాలో గంగ పాత్రలో నయనతార, నాడియాగా కియారా అద్వానీ, ఎలిజబెత్గా హ్యూమా ఖురేషీ, రెబెక్కా పాత్రలో తారా సుతారియా, మెలిస్సా రోల్లో రుక్మిణీ వసంత్ నటిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రోడక్షన్స్, మాన్ స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్పై వెంకట్ కె.నారాయణ, యశ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న విడుదల కానుంది.
కాగా ‘లేడీస్ అండ్ లేడీస్’ అంటూ ఈ సినిమా నుంచి బుధవారం ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఉమెన్ వాయిస్ ఓవర్తో ఈ సినిమా కథనం సాగుతుంది. మహిళా ఫైటర్స్తో యశ్ చేసే యాక్షన్ సీక్వెన్స్, ఈ సినిమాలోని హీరోయిన్లు ఈ వీడియోలో కనిపించారు. ‘పిల్లలూ... దూరంగా ఉండండి. తల్లిదండ్రులూ... మీ పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి. తాతలు, బామ్మలు... మీ మనవళ్లను కూడా దూరంగా ఉంచండి. ముత్తాతలు... మీ సొంత రిస్క్పై చూడండి‘ అనే డిస్క్లైమర్తో ఈ వీడియో ప్రారంభం అవుతుంది. ఇంటెన్స్, బోల్డ్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తాయి.