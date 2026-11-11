సినీరంగంలో అందించే ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ అవార్డులకు ఓ లఘు చిత్రం ఎంపికైంది. కేవలం 11 నిమిషాల రన్ టైమ్ మాత్రమే గల ఈ సినిమా ఎంపికై ఆశ్చర్యానికు గురిచేసింది. ఈ కామెడీ షార్ట్ఫిల్మ్ తాజాగా ఆస్కార్ బరిలో నిలిచింది. ఈ సినిమాకు ప్రణవ్ భాసిన్ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం ఏఐ రాకతో అనేక రంగాల్లో మనుషుల స్థానాన్ని యంత్రాలు భర్తీ చేస్తున్నాయనే అంశంతో తెరకెక్కిన లఘు చిత్రమే వి వర్ హియర్.
ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏకంగా ఆస్కార్ అవార్డ్ కోసం పోటీ పడనుంది. ఈ మూవీకి బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరించడం విశేషం. ఈ మూవీని ఇప్పటికే పలు ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో ప్రదర్శించారు. 2026లో జరిగిన సౌత్ బై సౌత్వెస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఫెస్టివల్లో రెడ్ బ్రెస్ట్ అన్హిడెన్ అవార్డ్ దక్కించుకుంది. అంతేకాకుండా పామ్ స్ప్రింగ్స్ ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ఫెస్ట్-2026లోనూ సత్తా చాటింది. బెస్ట్ లైవ్ యాక్షన్ షార్ట్తోపాటు బెస్ట్ కామెడీ షార్ట్ విభాగాల్లో అవార్డులు కొల్లగొట్టింది. ఈ సినిమా ది న్యూయార్కర్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో అందుబాటులో ఉంది.