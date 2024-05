యువ హీరో విశ్వక్ సేన్ హీరోగా నటించిన 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి' మూవీ థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. చాన్నాళ్లుగా థియేటర్లు డల్‌గా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ మూవీపై అందరూ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అందుకే ట్రైలర్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చీఫ్ గెస్ట్‌గా బాలకృష్ణ ప్రవర్తన వల్ల ఈ మూవీ వార్తల్లో నిలిచింది. మరి 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి' ఎలా ఉంది? సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ట్విటర్ లో ఏమంటున్నారు?

యాక్ష‌న్‌, కామెడీ మిక్స్ చేసి తీసిన లంక‌ల‌ ర‌త్న పాత్ర‌లో విశ్వ‌క్‌సేన్ యాక్టింగ్ బాగుంద‌ని మూవీ చూసిన ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు. విశ్వ‌క్‌లోని మాస్ కోణాన్ని డిఫరెంట్‌గా చూపించిన సినిమా ఇద‌ని అంటున్నారు. రేసీ స్క్రీన్‌ప్లేతో ల్యాగ్ లేకుండా సినిమాని తీశారని మెచ్చుకుంటున్నారు. రా అండ్ ర‌స్టిక్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌, మాస్ డైలాగ్స్ బాగున్నాయ‌ని ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు. సినిమా బోర్ కొట్ట‌నప్పటికీ.. డైరెక్ష‌న్ ఔట్‌డేటెడ్‌గా ఉందని అంటున్నారు. విశ్వ‌క్‌సేన్ నుంచి ఫ్యాన్స్ ఆశించే మాస్ అంశాలు ఇందులో ఎక్కువ‌గా లేక‌పోవ‌డం మైన‌స్‌ అయిందని చెబుతున్నారు. డ్రామా పెద్ద‌గా వ‌ర్క‌వుట్ కాలేద‌ని చెబుతోన్నారు.

Good first half. Although not a brand new story it has a racy screenplay without any lag, that will definitely work in the films favor. Not a boring moment so far.



Second half will be key.



#GangsofGodavari

— T 🌸 (@PinkCancerian) May 31, 2024