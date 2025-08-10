 ఈమె వైరల్ హీరోయిన్.. డ్యాన్స్ చేస్తే అంతే.. గుర్తుపట్టారా? | Viral Vayyari Sreeleela Childhood Pic And Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Guess The Actress: ఫ్లాప్ ముద్ర కానీ వరసగా సినిమాలు.. ఈమె ఎవరంటే?

Aug 10 2025 4:56 PM | Updated on Aug 10 2025 4:56 PM

Viral Vayyari Sreeleela Childhood Pic And Details

చిన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే ముద్దుగా ఉంటారు. ఈ బ్యూటీ కూడా సేమ్ అలానే. ఇప్పుడంటే హీరోయిన్‌గా వరస సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకుల్ని ఫుల్ గా ఎంటర్‌టైన్ చేస్తోంది గానీ చిన్నప్పుడు మాత్రం చబ్బీగా ఉండేది. డ్యాన్సుల్లో ఈమె తర్వాత ఎవరైనా సరే అనేలా స్టెప్పులేస్తుంది. మరి ఇంతలా చెప్పాం కదా. ఈ వైరల్ బ్యూటీ ఎవరో కనిపెట్టారా? లేదా మమ్మల్నే చెప్పేయమంటారా?

పైన ఫొటోలో కనిపిస్తున్న పాప శ్రీలీల. రీసెంట్‌గా వైరల్ వయ్యారి అంటూ మరోసారి సోషల్ మీడియాని ఊపు ఊపేస్తోంది. ఈమె గురించి చెప్పుకోవాలంటే తెలుగు-కన్నడ  మూలాలున్న ఫ్యామిలీకి చెందిన అమ్మాయి. అమెరికాలో పుట్టింది గానీ పెరగడం అంతా బెంగళూరులోనే. తల్లిదండ్రులు విడిపోవడంతో తల్లితో కలిసి బెంగళూరు వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం తల్లి, అమ్మమ్మతో కలిసి ఉంటోంది. మూడేళ్ల నుంచే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంది.

(ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్ కొత్త సీజన్‍‌లో పహల్గామ్ బాధితురాలు?)

టీనేజీలో ఉండగానే కన్నడ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన శ్రీలీల.. 'పెళ్లి సందD' మూవీతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అప్పటినుంచి ఇక్కడే వరస చిత్రాల్లో నటిస్తూ ఫుల్ బిజీగా మారిపోయింది. రీసెంట్‌గా గాలి జనార్ధన రెడ్డి కొడుకు కిరీటి హీరోగా పరిచయమైన 'జూనియర్' మూవీతో ప్రేక్షకుల్ని పలకరించింది. ఈ మూవీ యావరేజ్‌గా నిలిచింది. శ్రీలీల డ్యాన్స్‌కి మాత్రం మార్కులు పడ్డాయి.

ప్రస్తుతం తమిళంలో 'పరాశక్తి' అనే సినిమా చేస్తున్న శ్రీలీల.. తెలుగులో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్', హిందీలో కార్తిక్ ఆర్యన్‌తో ఓ సినిమా చేస్తోంది. పైన కనిపిస్తున్న తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ బ్యూటీ మరోసారి వైరల్ అయింది. అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎంత మారిపోయిందోనని మాట్లాడుకుంటున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: 'అరుంధతి' చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌కి పెళ్లి.. ఫ్రెండ్స్‌తో బ్యాచిలర్ పార్టీ)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 2

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 3

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 4

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement
 