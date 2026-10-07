 'నేను వర్జిన్ కాదు..' కొత్త బంగారు లోకం కాంబో రిపీట్..! | Varun Sandesh Na Wife Missing Movie ott release Date announced | Sakshi
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Na Wife Missing Movie: నేరుగా ఓటీటీకే టాలీవుడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ ఫిక్స్

Oct 7 2026 6:31 PM | Updated on Oct 7 2026 7:24 PM

Varun Sandesh Na Wife Missing Movie ott release Date announced

కొత్త బంగారు లోకం కాంబో అందరికీ గుర్తు ఉండే ఉంటుంది. ఇంటర్‌లో చదివే టైమ్‌లో పుట్టే లవ్ స్టోరీగా ఈ మూవీ సినీ ప్రియులను అలరించింది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ సందేశ్. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ జంటగా నటించారు. చాలా ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ఈ జోడీ మరోసారి అభిమానులను అలరించేందుకు వస్తోంది. వీరిద్దరు జంటగా నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ నా వైఫ్ మిస్సింగ్.

ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ కానుంది. ఆహా వేదికగా ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. క్రైమ్ మిస్టరీ నేపథ్యంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను మేకర్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ నెల 22 నుంచే ఆహా వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుందని వెల్లడించారు. తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.

ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ నిమిషం నిడివితో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. సంప్రదాయబద్ధంగా వీరిద్దరి వివాహం జరగడం, ఆ తర్వాత ఒకరితో ఒకరు ఆనందంగా గడిపే సన్నివేశాలతో టీజర్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. నేను వర్జిన్ కాదు అని చెప్పే డైలాగ్ ఈ మూవీపై ఆసక్తిని మరించ పెంచుతోంది. అయితే అనుకోకుండా భార్య కనిపించకుండా పోవడం, భర్త నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయడం చూస్తే క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గానే తెరకెక్కించినట్లు టీజర్‌లో ‍అర్థమవుతోంది. 
 

 

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