కొత్త బంగారు లోకం కాంబో అందరికీ గుర్తు ఉండే ఉంటుంది. ఇంటర్లో చదివే టైమ్లో పుట్టే లవ్ స్టోరీగా ఈ మూవీ సినీ ప్రియులను అలరించింది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ సందేశ్. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ జంటగా నటించారు. చాలా ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ఈ జోడీ మరోసారి అభిమానులను అలరించేందుకు వస్తోంది. వీరిద్దరు జంటగా నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ నా వైఫ్ మిస్సింగ్.
ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ కానుంది. ఆహా వేదికగా ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. క్రైమ్ మిస్టరీ నేపథ్యంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ను మేకర్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ నెల 22 నుంచే ఆహా వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుందని వెల్లడించారు. తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ నిమిషం నిడివితో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. సంప్రదాయబద్ధంగా వీరిద్దరి వివాహం జరగడం, ఆ తర్వాత ఒకరితో ఒకరు ఆనందంగా గడిపే సన్నివేశాలతో టీజర్ ఆకట్టుకుంటోంది. నేను వర్జిన్ కాదు అని చెప్పే డైలాగ్ ఈ మూవీపై ఆసక్తిని మరించ పెంచుతోంది. అయితే అనుకోకుండా భార్య కనిపించకుండా పోవడం, భర్త నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయడం చూస్తే క్రైమ్ థ్రిల్లర్గానే తెరకెక్కించినట్లు టీజర్లో అర్థమవుతోంది.
అనుమానం..అవమానం..అవకాశం! An aha original #NaWifeMissing from 22nd Oct! (24hrs early access for aha gold users) https://t.co/Oip8hb4y11
— ahavideoin (@ahavideoIN) October 7, 2026