‘ఉప్పెన’ ఫేమ్‌ పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఆదికేశవ. ఈ చిత్రం ద్వారా శ్రీకాంత్‌ ఎన్‌. రెడ్డి దర్శకునిగా పరిచయమవుతున్నారు. పెళ్లిసందడి ఫేం శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌పై ఎస్‌. నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రం జూలైలో ప్రేక్షకుల రానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. గ్లింప్స్‌ చూస్తే పూర్తి స్థాయి మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. వైష్ణవ్‌ తేజ్ సరికొత్త మాస్ లుక్‌లో కనిపించనున్నారు.

