2025 చివరకొచ్చేసింది. మరోవారం పదిరోజుల్లో కొత్త ఏడాది రాబోతుంది. దీంతో ఈ వీకెండ్ బోలెడన్ని మూవీస్ థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఛాంపియన్, దండోరా, శంబాల, ఈషా, పతంగ్ లాంటి తెలుగు సినిమాలతో పాటు వృషభ, బ్యాడ్ గర్ల్జ్, మార్క్, అనకొండ(హాలీవుడ్) తదితర డబ్బింగ్ మూవీస్ ఈ లిస్టులో ఉన్నాయి. మరోవైపు ఓటీటీల్లో మంచి కంటెంట్ రాబోతుంది.
ఓటీటీల్లో ఈ వీకెండ్.. రామ్ 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలుకా', కీర్తి సురేశ్ 'రివ్వాల్వర్ రీటా', ఏక్ దివానే కీ దివానియత్, 'మిడిల్ క్లాస్' చిత్రాలు ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. అలానే తెలుగు డబ్బింగ్ వెబ్ సిరీస్ 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2'.. ఈ వీకెండ్లోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీస్ రానున్నాయంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (డిసెంబరు 22 నుంచి 28 వరకు)
నెట్ఫ్లిక్స్
పోస్ట్హౌస్ (తగలాగ్ సినిమా) - డిసెంబరు 22
గుడ్ బై జూన్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - డిసెంబరు 24
ప్యారడైజ్ (మలయాళ చిత్రం) - డిసెంబరు 24
ఆంధ్ర కింగ్ తాలుకా (తెలుగు సినిమా) - డిసెంబరు 25
రివాల్వర్ రీటా (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - డిసెంబరు 26
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - డిసెంబరు 26
హాట్స్టార్
నోబడీ 2 (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - డిసెంబరు 22
ఒసిరిస్ (హిందీ డబ్బింగ్ సినిమా) - డిసెంబరు 22
అమడస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - డిసెంబరు 22
ద బ్యాడ్ బాయ్ అండ్ మీ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - డిసెంబరు 22
జీ5
మిడిల్ క్లాస్ (తమిళ సినిమా) - డిసెంబరు 24
రోంకిని భవన్ (బెంగాలీ సిరీస్) - డిసెంబరు 25
ఏక్ దివానే కీ దివానియత్ (హిందీ మూవీ) - డిసెంబరు 26
సన్ నెక్స్ట్
నిధియం భూతవుం (మలయాళ సినిమా) - డిసెంబరు 24
అమెజాన్ ప్రైమ్
సూపర్ నేచురల్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - డిసెంబరు 22
టుగెదర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - డిసెంబరు 22
మిస్ సోఫీ సీజన్ 1 (జర్మన్ సిరీస్) - డిసెంబరు 22
ఐ విస్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - డిసెంబరు 22
యానివర్సరీ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - డిసెంబరు 22
