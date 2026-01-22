 ఏడేళ్ల తర్వాత 'తుంబాడ్' దర్శకుడి కొత్త సినిమా.. గూస్‌ బంప్స్‌ ట్రైలర్‌ | Tumbbad Director Movie Mayasabha The Hall of Illusion Trailer Out Now | Sakshi
ఏడేళ్ల తర్వాత 'తుంబాడ్' దర్శకుడి కొత్త సినిమా.. గూస్‌ బంప్స్‌ ట్రైలర్‌

Jan 22 2026 7:44 AM | Updated on Jan 22 2026 7:48 AM

Tumbbad Director Movie Mayasabha The Hall of Illusion Trailer Out Now

'తుంబాడ్' సినిమాతో దర్శకుడు రాహి అనిల్‌ బార్వే దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాడు. సుమారు ఏడేళ్ల తర్వాత ఆయన డైరెక్ట్‌ చేసిన మరో సినిమా మయసభ.. సరికొత్త కథాంశంతో  తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం జనవరి 30న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.  ఈ చిత్రంలో జావేద్ జాఫేరీ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. వీణా జామ్కర్, దీపక్ దామ్లే, మహమ్మద్ సమద్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో కనిపించనున్నారు. ఓ దర్శకుడి జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీని తీసినట్లు చిత్ర వర్గాలు తెలిపాయి. 

భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన 'మయసభ: ది హాల్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్’ (Mayasabha: The Hall Of Illusion)' చిత్రాన్ని పికల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్ స‌మ‌ర్పిస్తుండ‌గా.. జిర్కాన్ ఫిల్మ్స్ పీ లిమిటెడ్ నిర్మిస్తోంది. తెలుగులో కూడా ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. బంగారం కోసం వేట.. అందులో దాగిన రహస్యంతో పాటు భ్రమలతో కూడిన ఓ కొత్త ప్రపంచాన్ని ఇందులో చూపించనున్నారు. ఒక థియేటర్‌లో టన్నుల కొద్ది బంగారం దాచి మరిచిపోయారనే ఆసక్తికర డైలాగ్స్‌ మెప్పించేలా ఉన్నాయి.
 

