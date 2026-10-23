 ది ట్రైటర్స్ తెలుగు: ధనంజయ్‌పై శ్రిదేవి సంచలన వ్యాఖ్యలు | The Traitors telugu: Shreedevi Chowdary Sensational Comments On Puppala Dhanunjaya | Sakshi
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ది ట్రైటర్స్ తెలుగు: ధనంజయ్‌పై శ్రిదేవి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. రూ.300 కోట్ల సంపద ప్రస్తావన!

Oct 23 2026 12:59 PM | Updated on Oct 23 2026 1:10 PM

The Traitors telugu: Shreedevi Chowdary Sensational Comments On Puppala Dhanunjaya

ది ట్రైటర్స్ తెలుగులో ఆటగాళ్ల మధ్య అనుమానాలు, ఆరోపణలు మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. తాజాగా ధనంజయ్‌పై శ్రిదేవి చౌదరి చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అతడి ఆర్థిక నేపథ్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ధనంజయ్‌ను కొత్తగా నియమించబడిన ద్రోహిగా ఆమె పేర్కొన్నారు.

తన దగ్గర డబ్బులు లేవని, తల్లికి నగలు కొనివ్వాలనుకుంటున్నానని చెప్పిన శ్రిదేవి.. ధనంజయ్‌కు ఆటల సంస్థలో వాటాలు ఉన్నాయని, అతడి సంపద రూ.300 కోట్ల వరకు ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా, అతడిని ద్రోహిగా పేర్కొంటూ, నిన్న తప్పించుకున్నా ఈరోజు తప్పించుకోలేడనే ధోరణిలో మాట్లాడారు.

ఆటలో ఇతరుల ప్రవర్తనను గమనించి ద్రోహులను గుర్తించడం కీలకం. ఈ నేపథ్యంలో శ్రిదేవి చేసిన ఆరోపణలు ఇతర ఆటగాళ్ల అభిప్రాయాలను ప్రభావితం చేస్తాయా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ధనంజయ్‌పై ఆమెకు ఉన్న అనుమానాలకు ఎలాంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి, అతడి స్పందన ఎలా ఉండబోతోంది అన్నది తదుపరి పరిణామాల్లో తేలనుంది. 

మొత్తానికి, ధనంజయ్‌పై శ్రిదేవి చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ది ట్రైటర్స్ తెలుగులో కొత్త చర్చకు తెరతీశాయి. ఈ పరిణామం ఆటలో ఎలాంటి మార్పులకు దారితీస్తుందో చూడాలి.

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