మరో వీకెండ్ వచ్చేసింది. ఈసారి దసరా సెలవులు కలిసి రావడంతో ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ మోడ్లో ఉన్నారు. థియేటర్లలోకి విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి, రజనీకాంత్ జైలర్ 2 సినిమాలు వచ్చాయి. వీటిలో రెండింటికి ప్రస్తుతం మిక్స్డ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. మరోవైపు ఓటీటీల్లోకి ఈ వీకెండ్ ఏకంగా 34 మూవీస్ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చేశాయి.
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ఈ శుక్రవారం(అక్టోబర్ 16) ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన సినిమాల విషయానికొస్తే 34 వరకు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వీటిలో రోజా 'లెనిన్ పాండియన్', కుకూన్స్, ఎన్న విలై, ఆశా, సుగ్రీవ, వసుదేవ సుతం, దహాన్, కాగితం పడవలు, ఇట్స్ ఏ మెడికల్ మిరాకిల్ మూవీస్ చూడాలనే ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏయే చిత్రాలు ఏయే ఓటీటీల్లో ఉన్నాయంటే?
ఈ వీకెండ్ ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన మూవీస్ (అక్టోబర్ 16)
అమెజాన్ ప్రైమ్
లెనిన్ పాండియన్ - తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా
కుకూన్స్ - తెలుగు మూవీ
మాస్టర్ ప్లాన్ - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
హొకుమ్ - తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా
మేక్ మీ టింగిల్ సీజన్ 1 - తెలుగు డబ్బింగ్ కొరియన్ సిరీస్
ద ట్రైటర్స్ - తెలుగు రియాలిటీ షో
మెరిలియా మెండొంక - బ్రెజిలియన్ సిరీస్
హోమ్ టౌన్ జెయింట్స్ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
డ్రాపౌట్ - హిందీ సినిమా (రెంట్)
ఫ్రెండ్స్ సెక్స్ అండ్ గేమ్స్ - జర్మన్ సిరీస్
కుర్లా తో వెంగుర్లా - మరాఠీ సినిమా
టల్సా కింగ్ సీజన్ 4 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
నెట్ఫ్లిక్స్
ఎన్న విలై - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
మనీట్రాప్: ద కరున్ ట్రెజర్ - టర్కిష్ సిరీస్
చికెన్ షాప్ డేట్ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
సీరియస్లీ సింగిల్ టూ - సౌతాఫ్రికన్ మూవీ
థెరపీ డన్ రైట్ - అర్జెంటినా సినిమా
ద డిసిపెల్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
నార్మ్:ద టేల్ ఆఫ్ నార్మ్ మెక్ డొనాల్డ్ - ఇంగ్లీష్ సినిమా
హార్ట్ లేక్: ద మ్యూజికల్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
ఈవిల్ డెడ్ బర్న్ - ఇంగ్లీష్ సినిమా
డ్రాగన్ బాల్ సూపర్: బీరస్ - ఇంగ్లీష్ యానిమేటెడ్ సిరీస్
హాట్స్టార్
కప్పీ స్క్వాడ్ - తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్
జీ5
ఆశా - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
కోన్ యశ్వంత్ పన్సారే - మరాఠీ సిరీస్
ఆహా
సుగ్రీవ - తెలుగు సినిమా
వసుదేవ సుతం - తెలుగు మూవీ
ఎన్ ఎన్నై ఏదో సేదై - తమిళ సినిమా
దహాన్ - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
సన్ నెక్స్ట్
కాగితం పడవలు - తెలుగు చిత్రం
ఒరు అన్వేషినంతింటే తుడక్కం - మలయాళ సినిమా
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
టెంజెంగ్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
సోనీ లివ్
డిసి - తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా
మనోరమ మ్యాక్స్
ఇట్స్ ఏ మెడికల్ మిరాకిల్ - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
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