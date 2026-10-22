 తేజ సజ్జా పెళ్లి ఫిక్స్‌.. ఎవరితో అంటే..? | Teja Sajja Confirms Wedding Engagement in November Marriage in December | Sakshi
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Teja Sajja Wedding: అవును.. నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నా: హీరో తేజ

Oct 22 2026 6:16 PM | Updated on Oct 22 2026 6:22 PM

Teja Sajja Confirms Wedding Engagement in November Marriage in December

యంగ్ హీరో తేజ సజ్జా త్వరలో పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్నారు. తన వివాహానికి సంబంధించిన వార్తలను ఆయనే స్వయంగా కన్ఫామ్ చేశారు. తనకు కాబోయే భార్యకు సినిమా రంగంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఆమె ఓ వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన యువతి అని వెల్లడించారు. అంతేకాదు.. ఆమె అమెరికాలో పెరిగినట్లు తెలిపారు.

‘ఈ వివాహం పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం. తల్లిదండ్రులే ఈ పెళ్లిని నిశ్చయించారు. నవంబర్‌లో నిశ్చితార్థం, డిసెంబర్‌లో వివాహం జరగనుంది.రాజస్థాన్‌లో ఈ పెళ్లి వేడుకను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం’ అని  తెలిపారు.

అతికొద్ది మందితో..
అయితే ఈ వేడుకకు అతికొద్ది మంది కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరుకానున్నట్లు సమాచారం. తనకు కాబోయే భార్య పేరును మాత్రం తేజ సజ్జా వెల్లడించలేదు. దీంతో ఆమె ఎవరనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో నెలకొంది. త్వరలోనే ఈ వివాహానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

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