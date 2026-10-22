 అనుమానాలతో ఆట.. గట్ ఫీలింగ్‌తో శ్రావ్య వర్మ | The Traitors Telugu Is Sravya Varma the Parul Gulati of the Show Her Gut Feeling Sparks Online Debate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

The Traitors Telugu: అనుమానాలతో ఆట.. గట్ ఫీలింగ్‌తో శ్రావ్య వర్మ

Oct 22 2026 8:45 PM | Updated on Oct 22 2026 8:49 PM

The Traitors Telugu Is Sravya Varma the Parul Gulati of the Show Her Gut Feeling Sparks Online Debate

ప్రముఖ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్ శ్రావ్య వర్మ ప్రస్తుతం ‘ది ట్రైటర్స్ తెలుగు’లో తన ఆటతీరుతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. తన ‘గట్ ఫీలింగ్‌’పై నమ్మకంతో ముందుకెళ్లడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో హిందీ వెర్షన్ ‘ది ట్రైటర్స్’ సీజన్‌ 2లో పాల్గొన్న పరుల్ గులాటీతో శ్రావ్యను పోలుస్తూ నెట్టింట చర్చ జరుగుతోంది.

‘రింగ్ ఆఫ్ డౌట్’ టాస్క్‌లో
రెడ్డిట్‌లో జరిగిన చర్చలో వీరిద్దరి ఆటతీరులోని పోలికలను నెటిజన్లు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఆటలోని పరిణామాలను తమదైన కోణంలో విశ్లేషించడం, అనుమానాలను బలంగా వ్యక్తం చేయడం వీరిద్దరిలో కనిపించే లక్షణాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ‘రింగ్ ఆఫ్ డౌట్’ టాస్క్‌లో శ్రావ్య ప్రదర్శించిన ఆత్మవిశ్వాసం ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. తన అంతరాత్మ చెప్పిందే నమ్ముతాననే ఆమె వైఖరి కూడా చర్చకు కారణమైంది.

మోసాలు, రహస్యాలు, వ్యూహాలతో సాగే ఈ ఆటలో ఎవరిని నమ్మాలి? ఎవరిపై అనుమానం వ్యక్తం చేయాలి? అనేది కీలకం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శ్రావ్య తన అంచనాలపై గట్టిగా నిలబడటాన్ని కొందరు ఆమె పరిశీలనా సామర్థ్యంగా చూస్తుండగా.. మరికొందరు కేవలం అంతరాత్మ చెప్పిన మాటను నమ్మడం ఎంతవరకు సరైనదని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

 శ్రావ్య వర్మ గట్ ఫీలింగ్
మరి శ్రావ్య వర్మ గట్ ఫీలింగ్ ఆమెకు విజయాన్ని అందిస్తుందా? లేక తప్పు అంచనాలతో ఇబ్బందుల్లో పడేస్తుందా? రాబోయే ఎపిసోడ్‌లలో ఆమె అనుమానాలు ఎంతవరకు నిజమవుతాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

కాగా తేజ సజ్జా హోస్ట్‌గా ‘ది ట్రైటర్స్ తెలుగు’ ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ఆడియోతో పాటు ఇంగ్లిష్ సబ్‌టైటిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి గురువారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కొత్త ఎపిసోడ్‌లు విడుదలవుతున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: విధి విసిరిన సవాళ్లు.. వ్యాధులను జయించిన తారలు..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సన్ ఫ్లవర్ తో రితికా నాయక్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సంజూ, నమన్ మెరుపులు.. ఓడిపోయే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన భారత్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 5

'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేమ్ నటి జ్యోతి పూర్వజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 2
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Jaggampeta leader Pathanshetti Suryachandra and his wife join the YSRCP 3
Video_icon

పవన్ కు బిగ్ షాక్ YSRCPలోకి జనసేన కీలక నేతలు
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 4
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
YSRCP Nairuthi Reddy Mass Warning to TDP Goondas and AP Police 5
Video_icon

అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే భయపడతానా? సిగ్గుతో చావాలా మీరు..?!
Advertisement
 