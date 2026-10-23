 ప్రభాస్‌ బర్త్‌డే...కల్కీ 2 స్పెషల్‌ వీడియో చూశారా? | Prabhas Birthday Special: Special Video Released From Kalki 2 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రభాస్‌ బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. ‘కల్కి 2’ మేకింగ్‌ వీడియో రిలీజ్‌!

Oct 23 2026 9:08 AM | Updated on Oct 23 2026 9:10 AM

Prabhas Birthday Special: Special Video Released From Kalki 2

పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌ పుట్టినరోజు (అక్టోబర్‌ 23) సందర్భంగా అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌. ప్రభాస్‌ హీరోగా ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ సీక్వెల్‌ ‘కల్కి 2’కు సంబంధించిన మేకింగ్‌ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోతో ప్రభాస్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

‘భారతీయ సినిమా సూపర్‌హీరోకు.. ప్రతి తరంలో అభిమానులను సంపాదించుకున్న డార్లింగ్‌, రెబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీతో మరో అద్భుతమైన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం’ అంటూ చిత్ర బృందం శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.

నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రభాస్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రంలో అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, దీపికా పదుకొణె కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీక్వెల్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ప్రభాస్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన వీడియోతో ‘కల్కి 2’పై అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గజరాజులు తిరుగు ప్రయాణం...నగరవాసుల భావోద్వేగం
photo 2

'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో సందడిగా దత్తన్న అలయ్‌ బలయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)

Video

View all
AP State Election Commission Rescheduling of Municipal Elections 1
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల రీషెడ్యూల్ పోలింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Debate On TDP Goons Attack On YSRCP Candidates 2
Video_icon

ఇది కదా అసలు దండుపాళ్యం బ్యాచ్ అంతా రక్తమయం
Viral Video | Kadapa ZP Nomination Centre 3
Video_icon

నామినేషన్ సెంటర్ లో బయటపడ్డ TDP బాగోతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 4
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 5
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Advertisement
 