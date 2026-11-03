 టాలీవుడ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌.. మిస్ కాళికా మిస్సింగ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ | Tollywood suspense thriller movie Miss Kalika Missing trailer release | Sakshi
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Miss Kalika Missing Trailer: మిస్ కాళికా మిస్సింగ్ ట్రైలర్ రిలీజ్

Nov 4 2026 1:20 AM | Updated on Nov 4 2026 1:20 AM

Tollywood suspense thriller movie Miss Kalika Missing trailer release

వినీత్ చంద్ర, డాలీషా జంటగా నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ మిస్ కాలికా మిస్సింగ్. ఈ మూవీకి సత్య ధనేకుల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జెఎస్‌వీవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, ఎస్ఎస్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ రామకృష్ణ, పదిమల యమున  సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం ఈ  నెలాఖరుకు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది . ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు రామకృష్ణ, యమునలు మాట్లాడుతూ.."ప్రేక్షకులందరికీ పరిచయం ఉన్న ఆర్టిస్టులతో  మేము తీసిన మిస్ కాళికా మిస్సింగ్ మూవీ అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. మా చిత్రం పూర్తి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌. మునుపెన్నడు చూడని కథనంతో ఈ మూవీని తెరకెక్కించాం. ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటుంది. మ్యూజిక్ పరంగా ఈ చిత్రం మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటుంది .ఈ చిత్రాన్ని ఈ  నెలాఖరుకు ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాం" అని అన్నారు . ఈ చిత్రంలో ఎస్తేర్,అజయ్ ఘోష్, బ్రహ్మాజీ ,ఆలీ ,జ్యోతి, నాగ మహేష్, గుండు సుదర్శన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 

 

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