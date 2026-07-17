 'నా బిడ్డ పెళ్లి.. మా అయ్య లొల్లి.. ఏందిరా ఈ పళ్లబురుసు' | Tollywood Movie Pallaburusu Title Glimpse out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'నా బిడ్డ పెళ్లి.. మా అయ్య లొల్లి.. ఏందిరా ఈ పళ్లబురుసు'

Jul 17 2026 5:47 PM | Updated on Jul 17 2026 5:47 PM

Tollywood Movie Pallaburusu Title Glimpse out now

బలగం నటులు సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న లేటేస్ట్ రూరల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ పళ్లబురుసు. ఈ చిత్రానికి  ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎపిక్ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.

ఈ మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా రిలీజైన వీడియో చూస్తుంటే పక్కా విలేజ్ కామెడీ డ్రామాగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. రూరల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ మూవీని రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో ప్రజ్వల్, గోమతి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు పవన్ సీహెచ్ సంగీతమందిస్తున్నారు. ఈ మూవీని ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల భాగ్యశ్రీ.. లెనిన్ షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

టీజీ20 లీగ్ మెమొరీస్ షేర్ చేసిన యాంకర్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో జగన్నాథుడి రథచక్రాల సందడి (చిత్రాలు)
photo 5

గోల్కొండలో తొలి బోనం.. భక్తి వైభవం కళ్లారా చూడండి! (ఫొటోలు)

Video

View all
Farmers Strong Counter to Minister Nimmala Ramanaidu 1
Video_icon

మంత్రి నిమ్మలకు నిరసన సెగ దారి మధ్యలో అపి ఇచ్చిపడేసిన రైతులు
YS Jagan 2.0 Super APP 2
Video_icon

విశాఖలో జగన్ 2.0 సూపర్ యాప్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
Chandrababu Convoy Drama 3
Video_icon

బయటపడ్డ బాబు అసలు డ్రామా..!
Cyberabad Municipal Corporation Key Orders To Swiggy, Zomato 4
Video_icon

స్విగ్గీ, జొమాటోలకు బిగ్ షాక్.. కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి!
Paderu YSRCP MLA 5
Video_icon

1/70 యాక్ట్ జోలికి వస్తే సహించేది లేదు

Advertisement
 