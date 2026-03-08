 ఓటీటీలో 'ది తాజ్‌ స్టోరీ'.. వివాదస్పద సినిమా తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్‌ | The Taj Story Movie OTT Streaming Date Locked | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓటీటీలో 'ది తాజ్‌ స్టోరీ'.. వివాదస్పద సినిమా తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్‌

Mar 8 2026 10:47 AM | Updated on Mar 8 2026 10:47 AM

The Taj Story Movie OTT Streaming Date Locked

బాలీవుడ్‌ నటుడు పరేశ్‌ రావల్‌ నటించిన చిత్రం ‘ది తాజ్‌ స్టోరీ’. సుమారు నాలుగు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి ఈ చిత్రం రానుంది. ఈమేరకు అధికారికంగా ప్రకటన వచ్చేసింది.  అక్టోబర్ 31, 2025న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం వివాదాస్పదంగా నిలిచింది. సురేశ్‌ ఝూ ఈ మూవీని నిర్మించగా.. దర్శకుడు తుషార్‌ అమ్రిష్‌ గోయెల్‌ తెరకెక్కించారు. జాకీర్‌ హుస్సేన్, అమృత ఖాన్విల్కర్, స్నేహ వాఘ్, నమిత్‌ దాస్‌ తదితరులు కీలక పాత్రలలో కనిపించారు.

ది తాజ్‌ స్టోరీ మూవీ  లయన్స్‌గేట్ ప్లే(Lionsgate Play)లో ప్రసారం కానుంది. మార్చి 13 నుంచి హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ్‌ భాషలలో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. తాజ్‌మహల్‌ను నిర్మించింది నిజంగా షాజహానా..? లేకపోతే దాని వెనుక ఏదైనా తెలియని రహస్యం ఉందా..? అనే పరిశోధన ఆధారంగా  ఈ చిత్రాన్ని తీశారు. సినిమా పోస్టర్‌ విడుదల సమయంలో తీవ్రమైన వివాదం కొనసాగింది. తాజ్‌ మహల్‌ నుంచి శివుని విగ్రహం బయటకు వస్తున్న దృశ్యంతో విడుదలైన  పోస్టర్‌ అనేక చర్చలకు దారితీసింది. విష్ణు దాస్ అనే టూర్ గైడ్ తాజ్ మహల్ వెనుక దాగిఉన్న నిజమైన చరిత్రను వెలికితీసే ప్రయాణమే ఈ చిత్రం.

తాజ్ మహల్ ఒక పురాతన శివాలయం ("తేజో మహాలయ") అని, దీనిని షాజహాన్ ఆక్రమించి సమాధిగా మార్చాడని చరిత్రకారుడు పి.ఎన్. ఓక్ వాదించిన వివాదాస్పద సిద్ధాంతం. ఇది శివాలయమని, 4వ శతాబ్దంలో రాజా పరమార్ధి దేవ్ నిర్మించారని, 17వ శతాబ్దంలో షాజహాన్ దీనిని మార్చారని కొందరు నమ్ముతారు, కానీ పురాతత్వ శాఖ దీనిని నిరాకరించింది. ఇదే పాయింట్‌తో సినిమా ఉందని వాదనలు రావడంతో చరిత్రకారులు, న్యాయవాదులు ఈ విషయంపై  కోర్టులో పోరాటానికి దారితీసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

మేము సాధించాం.. పతకం వచ్చింది (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Comments On Chandrababu And Pawan Over Assembly Adjourned 1
Video_icon

మైకులు పనిచేయక అసెంబ్లీ వాయిదా..! ఇంతకన్నా దరిద్రపు ప్రభుత్వం ఏమైనా ఉంటుందా..?
America Using Precision Strike Missile On Iran 2
Video_icon

ఎప్పుడూ వాడని మిస్సైల్ ఇరాన్ పై వాడుతున్న అమెరికా
Dhurandhar The Revenge Trailer With Huge Expectations 3
Video_icon

భారీ అంచనాలతో.. ధురంధర్ 2.. ట్రైలర్ చూస్తే పూనకాలే
Israel Strikes On Oil Depot In Tehran 4
Video_icon

టెహ్రాన్ ఆయిల్ డిపోలపై ఇజ్రాయెల్ బీకర దాడులు
Father Ismail Killed 3 Children In Kamareddy 5
Video_icon

కామారెడ్డిలో దారుణం.. ముగ్గురు పిల్లల్ని హతమార్చిన కన్న తండ్రి
Advertisement
 