Roslin Review: కలకానిది కళ్ళెదుట నిలుస్తే....

Mar 8 2026 11:20 AM | Updated on Mar 8 2026 11:32 AM

Roslin Web Series Review In Telugu

మనిషికి నిద్ర అనేది శారీరక, మానసిక అవసరం. కాని మనకు వచ్చే కలలు కునుకు రానీయకుండా చేస్తే...కళ్ళు మూస్తే కలలో కదలాడే పాత్రలు కళ్ళెదుట నిలుస్తే, అమ్మో ఇంకేముంది..అనుకుంటాం. సరిగ్గా ఇదే నేపధ్యంలో అల్లుకుని రాసుకున్న కథే రోస్లిన్. వాస్తవానికి, అవాస్తవానికి అక్షరం తేడా ఉంటుంది, కాని ఆ తేడాలోనే కొన్ని జీవితరాతలు తలక్రిందులవుతాయి. అదే విషయాన్ని ఈ సిరీస్ మొత్తం అయ్యాక ప్రేక్షకుడికి అర్ధమవుతుంది. మొత్తం 6 భాగాలతో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ మళయాళ సిరీస్ హాట్ స్టార్ వేదికగా తెలుగులోనూ లభ్యమవుతుంది. 

నాటి ప్రముఖ నటీనటులైన మీనా, వినీత్ ప్రధాన పాత్రలలో నటించి మెప్పించారు.  రోస్లిన్ ఓ సైకలాజికల్ త్రిల్లర్. ముందు రెండు భాగాలు కొంచం సాగదీత అనిపించినా తరువాతి నాలుగు భాగాలు మాత్రం గుండె దడపుట్టిస్తాయి. మరీ సిరీస్ చివర్లో వచ్చే ట్విస్టులు ప్రేక్షకుల మతి పోగొడతాయి. అంతలా ఈ సిరీస్ లో ఏముందో ఓ సారి చూద్దాం. 

ఈ సిరీస్ మొత్తం రోస్లిన్ అనే అమ్మాయి చూట్టూనే కథ తిరుగుతుంది. జాన్, శోభాల ఒక్కగానొక్క కూతరు రోస్లిన్. తను ఓ టీనేజ్ అమ్మాయి. రోస్లిన్ సమస్యేంటంటే తనకు ఎక్కువగా నిద్ర పట్టదు. ఎందుకంటే తన కలలో ఓ వ్యక్తి తనను చంపడానికి వస్తూ ఉంటాడు. దాదాపు ప్రతి రోజూ అదే కల వస్తూ ఉంటుంది. ఆ మనిషిని తలుచుకున్నప్పుడల్లా భయంతో ఒణికి పోతుంటుంది రోస్లిన్. ఇంతలో తన తల్లి స్నేహితురాలు అడగడం ద్వారా కొన్ని రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడానికి జెర్రీ అనే వ్యక్తి వస్తాడు. 

రోస్లిన్ జెర్రీని చూసి నిలువెల్లా ఒణికిపోయి స్పృహ తప్పిపోతుంది. ఎందుకంటే రోస్లిన్ కలలో తరచుగా కనిపించే వ్యక్తి జెర్రీయే. దీంతో రోస్లిన్ జెర్రీని తన ఇంట్లో నుండి పంపాలని శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తుంటుంది. మరి రోస్లిన్ జెర్రీని ఇంట్లోనుండి తరిమేస్తుందా, అసలు కలలో వచ్చే వ్యక్తికి జెర్రీకి సంబంధం ఏమిటి... ఈ వివరాలన్నీ తెలియాలంటే రోస్లిన్ సిరీస్ చూడాల్సిందే. 

ముఖ్యంగా థ్రిల్లర్ జోనర్ ఇష్టపడేవాళ్ళకి ఇదో అద్భుతమైన సిరీస్. ఊహకందని ట్విస్టులతో ఊహించని సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకుడిని ఊగిసలాడిస్తుంది ఈ రోస్లిన్. కాకపోతే ఈ సిరీస్ చూశాక కలలు అంటే కొంత కలవరపడతారేమో. వర్త్ టు వాచ్ ఫర్ ది వీకెండ్.

