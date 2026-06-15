 తెరపైకి సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ జీవిత చరిత్ర.. హీరో ఇతనే! | Subhas Chandra Bose Biopic Announced, Aryan Shyam To Play Lead Role | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెరపైకి సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ జీవిత చరిత్ర.. హీరో ఇతనే!

Jun 15 2026 8:52 AM | Updated on Jun 15 2026 8:54 AM

Subhas Chandra Bose Biopic Announced, Aryan Shyam To Play Lead Role

నేతాజీగా భారత పౌరుల గుండ్లెలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌. ఈయన జీవిత చరిత్రను ఇప్పుడు తెరకెక్కించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ జెమిని ఫిలిం సర్క్యూట్‌ సంస్థ నిర్మింనుంది. ఇందులో టైటిల్‌ పాత్రను యువ నటుడు ఆర్యన్‌శ్యామ్‌ పోషించనున్నారు. ఈ భారీ బ్రహ్మాండ కథా చిత్రానికి ఆనంద్‌ వి.ప్రసాద్‌ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. దీని గురించి యూనిట్‌ సభ్యులు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంటూ సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ అసాధారణ జీవిత పయనాన్ని ఆవిష్కరించే ఈ చిత్రానికి సుబాష్‌ అనే పేరును నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.

స్వాతంత్య్ర సమరంలో ఆయన భాగస్వామ్యం, పోరాట లక్ష్యం వంటి విషయాలను విరివిగా పరిశోధించి బలమైన కథనంతో తెరకెక్కిస్తున్న కథా చిత్రంగా ఇది ఉంటుందన్నారు. భారత సైనిక దళంలో ( ఐఎన్‌ఏ) కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలను నిర్వహించిన సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ విధుల సేవల గురించి, ఆయన జీవితంలో ముఖ్య అధ్యాయాల గురించి, దేశ చరిత్రలో ఆయన ఏర్పరచిన ఉద్రేగం వంటి అంశాలతో తెరకెక్కిస్తున్న కథా చిత్రం ఇది అని చెప్పారు. 

ఈ చిత్రంలో చరిత్ర కారుడైన సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ పాత్రలో నటించనుండటం అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు నటుడు ఆర్యన్‌ శ్యామ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ పాత్రను పోషించడంతో తన బాధ్యత పెరిగిందన్నారు. కాగా బ్రిటీష్‌ పాలనలో భారతీయుల ఆర్ధిక పరిస్ధితులను పెంపొందించడానికి ఇండియన్‌ బ్యాంకును ప్రారంభించిన వీ.కృష్ణస్వామి అయ్యర్‌ మునిమనవడే ఈ ఆర్యన్‌శ్యామ్‌ కావడం గమనార్హం. 

చిత్ర దర్శకుడు ఆనంద్‌ వీ.ప్రసాద్‌ పేర్కొంటూ ఈ తరం యువత చాలా మంది మంచి ఆదాయం చేకూరే టెక్నాలజీని నేర్చుకుని,విదేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం వెళుతున్నారన్నారు. దీంతో సైనిక రంగంలో యువత కొరత నెలకొందన్నారు. సుభాష్‌ చిత్రం చూసిన తరువాత కనీసం వెయ్యి మంది అయినా సైనికా రంగంలో చేరతారనే నమ్మకం ఉందన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని తమిళం,తెలుగు, కన్నడం,మలయాళం,హింది అంటూ పలు భాషల్లో రూపొందించబోతున్నట్లు చెప్పారు. కాగా ఈ చిత్ర టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను శనివారం విడుదల చేశారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : 'ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్' 25 ఏళ్ల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

‘సింగ్-గీతం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

మహిళల జట్టు టి20 ప్రపంచకప్‌...పాకిస్తాన్‌పై భారత ఘనవిజయం (ఫొటోలు)
photo 4

సొంతూరిలో విజయ్-రష్మిక.. ఓ మంచి కార్యక్రమం (ఫొటోలు)
photo 5

యూరప్ ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ కల్యాణి (ఫొటోలు)

Video

View all
Railway Police Fire At Train Robbers After Daring Theft 1
Video_icon

సర్కార్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో దోపిడీ.. పోలీసుల కాల్పులు
Indian Womens Team Victory In T20 World Cup 2026 2
Video_icon

భారత్ చేతిలో పాకిస్తాన్ చిత్తు.. ఉమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయం..
SIR Survey Starts In Andhra Pradesh 3
Video_icon

నేటి నుంచే సర్ స్టార్ట్.. BLOలు అడిగే వివరాలేంటి?
Indian Ship Sinks Near Oman Coast 4
Video_icon

సముద్రంలో మునిగిన భారత నౌక.. 14 మంది భారతీయులు..!
Chintamaneni Prabhakar Hulchal At TDP Leader Edupuganti Srinivas Babu House 5
Video_icon

వాడిని చంపేస్తా...! మద్యం తాగి నడిరోడ్డుపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని వీరంగం
Advertisement
 