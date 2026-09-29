 శ్రీ విష్ణు లేటేస్ట్ మూవీ.. మాస్ సాంగ్ రిలీజ్ | Sree Vishnu Latest Movie Comrade Kalyan Etthara Etthu Song Out Now | Sakshi
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Comrade Kalyan Movie: శ్రీ విష్ణు కామ్రేడ్ కల్యాణ్.. మాస్ సాంగ్ రిలీజ్

Sep 29 2026 5:05 PM | Updated on Sep 29 2026 5:22 PM

Sree Vishnu Latest Movie Comrade Kalyan Etthara Etthu Song Out Now

శ్రీ విష్ణు హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ కామ్రేడ్‌ కల్యాణ్‌. ఈ సినిమాకు జానకీరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్‌ఎల్‌పీ అండ్ కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్లపై వెంకట కృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి రెండు పాటలను విడుదల చేశారు.

తాజాగా ఈ చిత్రంలోని మూడో సింగిల్‌ లిరికల్ పాటను రిలీజ్ చేశారు. 'ఎత్తర ఎత్తు.. పిడికిలి ఎత్తు' అంటూ సాగే సాంగ్‌ విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు భాస్కరభట్ల లిరిక్స్ అందించగా.. నల్గొండ గద్దర్‌ నర్సన్న ఆలపించారు. ఈ సాంగ్‌ను విజయ్‌ బుల్గానిన్‌ కంపోజ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో రాధిక శరత్‌కుమార్, షైన్ టామ్ చాకో, ఉపేంద్ర లిమాయే కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతమందిస్తున్నారు. 
 

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