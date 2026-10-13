 శోభిత షాకింగ్ లుక్.. బీచ్ వెకేషన్‌లో మాళవిక | Sobhita And Kayadu Lohar Latest News | Sakshi
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Social Hulchal: శోభిత షాకింగ్ లుక్.. బీచ్‌లో మాళవిక

Oct 13 2026 7:42 PM | Updated on Oct 13 2026 7:47 PM

Sobhita And Kayadu Lohar Latest News

షాకిచ్చే గ్లామర్‌తో చైతూ భార్య శోభిత లుక్స్

బీచ్ వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న మాళవిక

చీరలో ముద్దుముద్దుగా కాయదు లోహర్

తెల్ల చీరలో అందంగా మెరిసిపోతూ శ్రద్ధాకపూర్

పట్టుచీరలో తెలుగందం మానస వారణాసి

ధనశ్రీ వర్మ కిల్లింగ్ లుక్స్.. లేటెస్ట్ ఫొటోలు

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