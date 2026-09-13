2026 సంవత్సరానికిగానూ సైమా అవార్డ్స్ వేడుక.. బెంగళూరులో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు దక్షిణాది సినీ తారలు హాజరై సందడి చేశారు. రెండు రోజులు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తొలిరోజు తెలుగు, కన్నడ చిత్రాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు అవార్డ్స్ అందుకున్నాడు. అయితే తెలుగు నుంచి మిరాయ్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాలు ఫుల్ డామినేషన్ చూపించాయి.
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‘మిరాయ్’లో నటనకుగానూ తేజ సజ్జా ఉత్తమ నటుడి అవార్డ్ అందుకున్నాడు. ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్) అవార్డుని ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’లో చేసిన ఐశ్వర్య రాజేశ్ దక్కించుకుంది. ఉత్తమ దర్శకుడిగా అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం), ఉత్తమ హాస్యనటుడిగా బుల్లిరాజు రేవంత్ నిలిచారు. ‘కాంతార: చాప్టర్1’లో నటనకుగానూ రిషబ్శెట్టి ఉత్తమ నటుడి అవార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు.
ఉత్తమ నటుడు - తేజ సజ్జా (మిరాయ్)
ఉత్తమ నటి - ఐశ్వర్య రాజేశ్ (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
ఉత్తమ దర్శకుడు - అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
ఎంటర్టైనింగ్ ఇయర్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ - (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
బెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ - వెంకటేశ్ (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
ఉత్తమ సహాయ నటుడు - సత్యదేవ్ (కింగ్డమ్)
ఉత్తమ సహాయ నటి - శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ (డాకు మహారాజ్)
ఉత్తమ హాస్య నటుడు - బుల్లిరాజు (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ - కార్తిక్ ఘట్టమనేని (మిరాయ్)
ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు - రమణ గోగుల (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
ఉత్తమ నేపథ్య గాయని - సమీరా భరద్వాజ్ (కోర్ట్)
ఉత్తమ నటుడు (పరిచయ) - హర్ష్ రోషన్ (కోర్ట్)
ఉత్తమ నటి (పరిచయ) - శ్రీదేవి (కోర్ట్)
ఉత్తమ నటి (పరిచయ) - సాక్షి మడోల్కర్ (మోగ్లీ)
ఉత్తమ గేయ రచయిత - పూర్ణా చారి (కోర్ట్)
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