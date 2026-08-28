రీసెంట్ టైంలో దేవుడి నేపథ్యంత తీసిన సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి. 'ఇరుముడి'లో తండ్రి కూతురి ఎమోషన్ ఉన్నప్పటికీ అయ్యప్ప స్వామి పాటలు, సీన్స్ కూడా మూవీకి చాలా ప్లస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మరో దేవుడి కథతో వస్తున్న తెలుగు చిత్రం 'మహేంద్రగిరి వారాహి'. సెప్టెంబరు 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇది ఆకట్టుకునేలా ఉంటూ అంచనాలు పెంచేస్తోంది.
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సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేశ్, సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తదితరులు నటించిన ఈ సినిమా.. వారణాసి గ్రామదేవత వారాహీ అమ్మవారి కథతో తెరకెక్కించారు. ట్రైలర్లోని విజువల్స్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ బాగున్నాయి. మూవీ కూడా ఇలానే ఉంటే హిట్ అయ్యే అవకాశముంది. హీరోయిన్ ఐశ్వర్యా రాజేశ్.. ఇందులో వారాహీ అమ్మవారిగా కనిపించనుంది. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ అతిథి పాత్ర చేయడం విశేషం.
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