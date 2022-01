Shyam Singh Roy Netflix Rrecord: నేచురల్​ స్టార్​ నాని హీరోగా ద్విపాత్రిభినయనం చేసి విజయం సాధించిన సినిమా శ్యామ్​ సింగరాయ్​. రాహుల్ సాంకృత్యాన్​ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి, కృతిశెట్టి, మడోన్నా సెబాస్టియన్​ హీరోయిన్లుగా నటించారు. గతేడాది క్మిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్​ 24న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి విజయం సాధించింది. తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా మంచి టాక్​ సంపాదించుకుంది. థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ మూవీ జనవరి 21 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్​ అవుతోన్న సంగతి తెలిసిందే.

తాజాగా శ్యామ్​ సింగరాయ్​ అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. అత్యధికంగా వ్యూయింగ్​ అవర్స్​ను దక్కించుకుని ఇప్పటివరకూ ఏ భారతీయ చిత్రానికి దక్కని రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్​ అయిన మొదటి 3 రోజుల్లోనే సుమారు 3,590,000 వ్యూయింగ్ అవర్స్​ను దక్కించుకుంది ఈ చిత్రం. ఆ వారంలో నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమ్​ అయిన సినిమాలు, వెబ్​ సిరీస్​ల్లో టాప్​ 3 స్థానంలో ఉండి టాప్​ 10 ప్లేస్​లో ఒకటిగా నిలిచింది. భారతీయ సినిమానే కాకుండా ఇప్పటివరకూ ఏ సౌత్​ సినిమా కూడా ఇలా మెప్పించలేకపోయింది.

Seems like the whole world has been swayed by Shyam and Rosie's story. #ShyamSinghaRoy is at number 3 in our Top 10 Non-English Global Films ranking!🎉@NameisNani @Sai_Pallavi92 pic.twitter.com/fSuQQYPToQ

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 27, 2022