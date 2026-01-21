 యానిమల్ బ్యూటీ యాక్షన్ మూవీ.. ఇంగ్లీష్‌లో ట్రైలర్ రిలీజ్ | Shahid Kapoor and Triptii Dimri Movie O romeo Trailer Out Now | Sakshi
O Romeo Official Trailer: యానిమల్ బ్యూటీ యాక్షన్ మూవీ.. ఇంగ్లీష్‌లో ట్రైలర్ రిలీజ్

Jan 21 2026 4:01 PM | Updated on Jan 21 2026 4:09 PM

Shahid Kapoor and Triptii Dimri Movie O romeo Trailer Out Now

షాహిద్‌ కపూర్‌ హీరోగా వస్తోన్న ఇంటెన్స్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ ఓ రోమియో. ఈ సినిమాకు విశాల్ భరద్వాజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఫుల్ యాక్షన్ మూవీగానే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ‍అయితే ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ హిందీలో కాకుండా ఇంగ్లీష్‌ భాషలో రిలీజ్ చేయడం విశేషం. ఈ చిత్రంలో అవినాష్‌ తివారి, విక్రాంత్‌ మస్సే, నానా పటేకర్‌, తమన్నా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
  
 

