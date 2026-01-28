 బుల్లితెర నటి ఇంట విషాదం.. అదే చివరి సంక్రాంతి! | Serial Actress Sushma Kiran Mother Passed Away | Sakshi
నటి సుష్మ ఇంట విషాదం.. తల్లితో అవే చివరి జ్ఞాపకాలు!

Jan 28 2026 3:51 PM | Updated on Jan 28 2026 3:56 PM

Serial Actress Sushma Kiran Mother Passed Away

బుల్లితెర జంట సుష్మ- కిరణ్‌ ఓ విషాదవార్తను పంచుకున్నారు. సంక్రాంతి పండగ సమయంలో తమ ఇంట్లో ఓ విషాదం జరిగినట్లు తెలిపారు. సుష్మ తల్లి సుశీల చనిపోయినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు రవికిరణ్‌ ఓ వీడియో రిలీజ్‌ చేశాడు.

ఆమె మరణంతో విషాదం
సంక్రాంతి పండక్కి మేమంతా ఆనందంగా గడిపాం. వాటిని వీడియోలు కూడా తీసుకున్నాం. కానీ అంతలోనే మా ఇంట్లో ఓ విషాదం జరిగింది. జనవరి 22న మా అత్తయ్య (సుష్మ తల్లి) చనిపోయారు. మేమంతా అదే బాధలో ఉన్నాం. అందుకే ఆ వీడియోలను పోస్ట్‌ చేసేందుకు మనసు రావడం లేదు.

అవే చివరి రోజులు
అయితే ఈ సంక్రాంతి పండగ.. సుష్మ తన తల్లితో గడిపిన చివరి రోజులు. ఆ జ్ఞాపకాలను మీతో పంచుకునేందుకు నెమ్మదిగా వాటిని రిలీజ్‌ చేస్తాం. ఫిబ్రవరి 2న పెద్ద కర్మ ఉంది. ఆ తర్వాత సుష్మ తండ్రిని హైదరాబాద్‌ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాం అని పేర్కొన్నాడు. సుష్మ-కిరణ్‌.. చిన్న సిరీయల్‌లో జంటగా నటించారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ వేరే సీరియల్స్‌ చేస్తున్నారు.

