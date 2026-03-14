Vishwanath & Sons Teaser: సూర్య లేటేస్ట్ మూవీ.. టీజర్‌ రిలీజ్‌ డేట్ ఫిక్స్

Mar 14 2026 5:12 PM | Updated on Mar 14 2026 5:16 PM

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య నటిస్తోన్న టాలీవుడ్ మూవీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్. ఈ చిత్రాన్ని  తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. వెంకీ ‍అట్లూరి డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ సినిమాని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే  ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంది. పోస్టర్ చూస్తే ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది. ఈ సినిమా టీజర్‌ రిలీజ్ డేట్‌ను మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. ఈనెల 16న సాయంత్రం 04:06 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఓ పోస్టర్‌ను సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పోస్ట్ చేసింది. కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని జూలైలో రిలీజ్‌ చేస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్. ఈ మూవీలో ప్రేమలు హీరోయిన్‌ మమిత బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది. రవీనా టాండన్‌, రాధికా శరత్‌ కుమార్‌ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 
 

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

అల్లు సినిమాస్‌ ప్రత్యేకతలివే.. (ఫోటోలు)
photo 2

కూకట్‌పల్లిలో సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

ఖమ్మంలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 4

‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్‌, బన్నీ (ఫోటోలు)
photo 5

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సానియా సంగీత్‌.. బుట్టబొమ్మలా సారా (ఫొటోలు)

Video

View all
Hotels Shutting Down in Kurnool District Over LPG Gas Shortage 1
Video_icon

పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా కర్నూలు జిల్లాలో గ్యాస్ కొరత
AP Public Serious on Chandrababu Govt Over LPG Gas Shortage 2
Video_icon

ఏలూరు జిల్లాలో వినియోగదారులకు గ్యాస్ కష్టాలు... అసలు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా?
Machilipatnam police Over Action On YSRCP Leader 3
Video_icon

పోలీసుల అండతో జనసేన జెండా దిమ్మ ఏర్పాటు.. ఇచ్చిపడేసిన పేర్ని నాని, పేర్ని కిట్టు
Perni Nani Mass Warning to Police 4
Video_icon

నా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని తోసేస్తావా.. పోలీసులపై పేర్ని నాని ఉగ్రరూపం
Perni Nani Fires on Police over Janasena Flag Incident in Machilipatnam 5
Video_icon

పోలీస్ VS పేర్ని నాని.. స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
