 సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌.. రామ్‌చరణ్‌ గిఫ్టిచ్చాడు: సుస్మిత | Ram Charan Gifted this to Sushmita After Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చరణ్‌ ప్రతి రాఖీ పండక్కి గిఫ్ట్‌ ఇస్తాడు.. మొన్నయితే..: సుస్మిత

Jan 28 2026 2:32 PM | Updated on Jan 28 2026 2:45 PM

Ram Charan Gifted this to Sushmita After Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కుమారుడు రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా రాణిస్తూ తండ్రిగి తగ్గ తనయుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. చిరు కూతురు సుస్మిత కూడా ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తోంది. కాకపోతే తండ్రి, తమ్ముడిలా యాక్టింగ్‌ను కాకుండా తనకంటూ ఓ కొత్త పంథాను ఎంచుకుంది. మొదట్లో చిరంజీవి సినిమాలకు కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌గా పనిచేసింది. ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారింది.

రాఖీ పండక్కి కానుకలు
తాజాగా చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కిన మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు సినిమాతో నిర్మాతగా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో సుస్మిత కూడా చురుకుగా పాల్గొంటోంది. ఈ క్రమంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చరణ్‌ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రతి ఏడాది రాఖీ పండక్కి రామ్‌చరణ్‌ నాకు ఏదో ఒక బహుమతిస్తుంటాడు. నాకు ఇష్టమైనవి తెలుసుకుని మరీ కొనిస్తాడు. 

దిష్టి తగులుతుందని..
రాఖీ పండగ అనే కాదు..  తనకు ఎప్పుడు నచ్చితే అప్పుడు ఒక బహుమతి ఇస్తూనే ఉంటాడు. మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు సక్సెస్‌ అయ్యాక ఈవిల్‌ ఐ అని ఒక లాకెట్‌ చైన్‌ గిఫ్టిచ్చాడు. సినిమా చాలా సక్సెస్‌ అయింది. నీకు దిష్టి తగులుతుంది అక్కా, వేసుకో అని చెప్పి మరీ ఆ లాకెట్‌ ఇచ్చాడు అని సుస్మిత చెప్పుకొచ్చింది.

చదవండి: మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు.. పారితోషికం ఎంతో బయటపెట్టిన హర్షవర్ధన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

photo 4

పవార్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. అజిత్‌ పవార్‌ ఈ చిత్రాలు చూశారా?
photo 5

విశాఖలో క్రికెట్ సందడి..భారత్, కివీస్ నాలుగో టి20 (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Leader Thathamsetty Nagendra Sensational Phone Call Leaked 1
Video_icon

అరవ శ్రీధర్ దరిద్రం.. సంచలన ఆడియో లీక్
MLA Balakrishna Follower Poker Game in Chilakaluripet 2
Video_icon

Chilakaluripet: బాలయ్య అనుచరుడి పేకాట దందా
Actress Deepika Padukone Special Role in Varanasi Movie 3
Video_icon

వారణాసిలోకి దీపికా ఎంట్రీ..! జక్కన్న మాస్టర్ ప్లాన్
Kethireddy Venkatarami Reddy Strong Warning to Nara Lokesh Over False Comments 4
Video_icon

ఇంకా మూడేళ్లు.. రాసిపెట్టుకోండి.. కేతిరెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Political Leaders Express Grief Over Ajit Pawar Death 5
Video_icon

అజిత్ పవార్ మృతిపై ప్రముఖుల రియాక్షన్
Advertisement
 