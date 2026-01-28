 చిరంజీవి సినిమా.. రెమ్యునరేషన్‌ వెల్లడించిన హర్షవర్ధన్‌ | Harshavardhan Remuneration for Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు.. ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చారంటే?

Jan 28 2026 1:05 PM | Updated on Jan 28 2026 1:16 PM

Harshavardhan Remuneration for Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie

అమృతం సీరియల్‌తో బాగా ఫేమస్‌ అయిన వ్యక్తి హర్షవర్ధన్‌. నటుడిగానే కాకుండా డైలాగ్‌ రచయితగానూ సుపరిచితుడైన ఈయన సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు. గతేడాది కోర్ట్‌, ఆంధ్ర కింగ్‌ తాలూకా సహా ఐదారు సినిమాల్లో నటుడిగా అలరించిన ఆయన ఈ ఏడాది మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు సినిమాలోనూ మెప్పించాడు. 

షూటింగ్‌ మధ్యలో యాక్సిడెంట్‌
అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీ సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలవగా ఏకంగా రూ.350 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. ఈ మూవీ చిత్రీకరణ సమయంలో హర్షవర్ధన్‌కు యాక్సిడెంట్‌ కూడా అయింది. దీంతో ఆస్పత్రి బెడ్‌పై నుంచే మిగతా సగం షూటింగ్‌ పూర్తి చేశాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకుగానూ తనకు ఎంత పారితోషికం ముట్టిందనే విషయాన్ని బయటపెట్టాడు.

రెమ్యునరేషన్‌ ఎంత?
హర్షవర్దన్‌ మాట్లాడుతూ.. రెమ్యునరేషన్‌ అనేది రెండురకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి సినిమా మొత్తానికి కలిపి ప్యాకేజీ మాట్లాడుకోవడం.. రెండోది రోజుకు ఇంత అని లెక్కగట్టడం. ఈ సినిమాకు 60 రోజులు డేట్స్‌ ఇచ్చాను. రెండు నెలలు కాబట్టి రోజు లెక్కన పారితోషికం ఇవ్వరు. ప్యాకేజీ ఫిక్స్‌ చేశారు. అలా రూ.40 లక్షల రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకున్నాను అని పేర్కొన్నాడు. ప్రస్తుతం హర్షవర్దన్‌ చిరంజీవి విశ్వంభర సినిమలో యాక్ట్‌ చేస్తున్నాడు.

చదవండి: ఆ తర్వాత చాలా బాధపడ్డా: విశ్వక్‌సేన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

photo 4

పవార్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. అజిత్‌ పవార్‌ ఈ చిత్రాలు చూశారా?
photo 5

విశాఖలో క్రికెట్ సందడి..భారత్, కివీస్ నాలుగో టి20 (ఫొటోలు)

Video

View all
Actress Deepika Padukone Special Role in Varanasi Movie 1
Video_icon

వారణాసిలోకి దీపికా ఎంట్రీ..! జక్కన్న మాస్టర్ ప్లాన్
Kethireddy Venkatarami Reddy Strong Warning to Nara Lokesh Over False Comments 2
Video_icon

ఇంకా మూడేళ్లు.. రాసిపెట్టుకోండి.. కేతిరెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Political Leaders Express Grief Over Ajit Pawar Death 3
Video_icon

అజిత్ పవార్ మృతిపై ప్రముఖుల రియాక్షన్
Modi Condolences on Deputy CM Ajit Pawar Died 4
Video_icon

అజిత్ పవార్ మృతిపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి
YS Jagan Condolences Over Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death 5
Video_icon

అజిత్ పవార్ మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Advertisement
 