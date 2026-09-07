 సాయిబాబాపై సినిమా.. రిలీజ్‌ డేట్‌ ఇదే.. | Sanjay Mishra Starrer Tera Sai Movie Release Date Announced | Sakshi
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సాయిబాబాపై సినిమా.. రిలీజ్‌ డేట్‌ ఇదే..

Sep 7 2026 4:53 PM | Updated on Sep 7 2026 4:55 PM

Sanjay Mishra Starrer Tera Sai Movie Release Date Announced

సాయిబాబా జీవితకథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘తేరా సాయి’. పలాశ్‌ ముచ్చల్‌ దర్శకుడు. ఈ చిత్రంలో సంజయ్‌ మిశ్రా సాయి బాబాగా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా 2027 ఫిబ్రవరి 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఓకే సారి తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మరాఠీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. షాయాజీ షిండే, మనోజ్‌ జోషి, అవికా గోర్‌ తదితరులు కీలకపాత్ర వహిస్తున్నారు.

కాగా ఇప్పటికే ఈ తరహా చిత్రాలు తెలుగులో విడుదలయ్యాయి. 2012లో వచ్చిన ‘షిర్డీ సాయి’ చిత్రంలో కింగ్‌ నాగార్జున బాబా పాత్రను పోషించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పట్లో  ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. 

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