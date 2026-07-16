శివ కుమార్ కాసారం హీరోగా, శ్వేత లక్ష్మణ్, వ్రజనా పాండ్యా హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘సహ’ (లైఫ్ ఆఫ్ సంజూ). నిశాంత్ దోటి దర్శకత్వంలో తేజేశ్వర్ వేల్పుచర్ల నిర్మించారు. శేఖర్ చంద్ర సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా నుంచి ‘కాలాన్నే తిరగేసి...’ అంటూ సాగే సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ని నిర్వహించారు. పూర్ణాచారి సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను అనురాగ్ కులకర్ణి పాడారు.
ఈ పాట ఆవిష్కరణ వేడుకకు అతిథిగా హాజరైన హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ– ‘‘ఎమోషనల్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాను’’ అన్నారు. ‘‘ప్రేక్షకులు ఇదొక మంచి సినిమా అని చెబుతారనే నమ్మకం ఉంది’’ అని నిశాంత్ పేర్కొన్నారు. ‘‘ఈ చిత్రం మా అందరికీ మంచి భవిష్యత్తుని ఇస్తుందని నమ్ముతున్నాను’’ అన్నారు శివ కుమార్.