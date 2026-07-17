మరింత ముదురుతున్న 'జానీ మాస్టర్‌' డాన్సర్ అసోసియేషన్ వివాదం

డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ – ఫెడరేషన్ మధ్య వివాదం మరింత ముదురుతోంది. మధ్యాహ్నం ఫెడరేషన్ జానీ మాస్టర్కు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయగా, సాయంత్రం ఆయన ఫెడరేషన్ నాయకులపై నిర్మాతలకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిలిం ఛాంబర్ పెద్దలను కలిసిన జానీ మాస్టర్, యూనియన్లో అవినీతి చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటే ఫెడరేషన్ అడ్డుపడుతోందని ఆరోపించారు. సస్పెండ్ చేసిన సభ్యులను తిరిగి తీసుకోవాలని ఫెడరేషన్ ఒత్తిడి తెస్తోందని, ప్రెసిడెంట్ సుమలత ఒంటరిగా నిర్మాతలను మోసం చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకుంటే ఆమెను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఫెడరేషన్ పెద్దలు లింగభేదం చూపుతున్నారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
జానీ మాస్టర్ భార్య, ప్రెసిడెంట్ సుమలత కూడా నిర్మాతలతో సమావేశమైయ్యారు. ఫెడరేషన్ జోక్యం లేకుండా చూడాలని కోరారు. తప్పు చేసిన సభ్యుల ఆధారాలను ఛాంబర్ పెద్దలకు అందజేశామని, అవినీతి చేస్తున్న వారిని శిక్షించి వారికి సహకరిస్తున్న ఫెడరేషన్ పెద్దలను మందలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
డాన్సర్స్ అసోసియేషన్లో కొంతమంది సభ్యులు నిర్మాతలను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫెడరేషన్ మాత్రం వారిని కాపాడుతోందని అసోసియేషన్ నాయకత్వం ఆరోపిస్తోంది. ఈ వివాదం ఫిలిం ఛాంబర్ వరకు చేరింది. ఇప్పుడు ఫెడరేషన్ ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో చూడాలి.