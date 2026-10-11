 చాలా రోజులకు కనిపించిన రవితేజ కూతురు.. ఫొటోలు వైరల్‌ | Ravi Teja Daughter Mokshadha Steals The Spotlight At RT78 Movie Launch Event, Video Goes Viral On Social Media | Sakshi
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సినిమా ఓపింగ్‌లో సందడి చేసిన రవితేజ కూతురు.. ఫొటోలు వైరల్‌

Oct 11 2026 6:17 PM | Updated on Oct 11 2026 7:10 PM

Raviteja Daughter Mokshadha Attends Raviteja Movie Opening Event Photos Viral

‘ఇరుముడి’తో హిట్‌  ట్రాక్‌ ఎక్కాడు రవితేజ. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రవితేజ కెరీర్‌కు ఓ కొత్త ఊపునిచ్చింది. ఇప్పుడు అదే జోష్‌తో కొత్త సినిమాను ప్రారంభించాడు. ఈ చిత్రానికి వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ రోజు (అక్టోబర్‌ 11) ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. 

ఈ సందర్భంగా సినిమా టైటిల్‌ని రివీల్‌ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రానికి ‘తులాభారం’అనే టైటిల్‌ని ఖరారు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి రవితేజ కూతురు మోక్షద కూడా హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.  ఇప్పుడీ ఫొటోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. 

ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియాంక మోహన్, అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జె.డి. చక్రవర్తి విలన్ పాత్రలో కనిపిస్తుండగా డైరెక్టర్ కమ్ నటుడు తరుణ్ భాస్కర్ కీలక పాత్రలో మెరవనున్నాడు.

(ఇదీ చదవండి: ‘జైలర్‌2’ రజినీకాంత్‌ రెమ్యునరేషన్‌ ఎంతంటే..?)


 

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