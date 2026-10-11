‘ఇరుముడి’తో హిట్ ట్రాక్ ఎక్కాడు రవితేజ. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రవితేజ కెరీర్కు ఓ కొత్త ఊపునిచ్చింది. ఇప్పుడు అదే జోష్తో కొత్త సినిమాను ప్రారంభించాడు. ఈ చిత్రానికి వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ రోజు (అక్టోబర్ 11) ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా సినిమా టైటిల్ని రివీల్ చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రానికి ‘తులాభారం’అనే టైటిల్ని ఖరారు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి రవితేజ కూతురు మోక్షద కూడా హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇప్పుడీ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియాంక మోహన్, అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జె.డి. చక్రవర్తి విలన్ పాత్రలో కనిపిస్తుండగా డైరెక్టర్ కమ్ నటుడు తరుణ్ భాస్కర్ కీలక పాత్రలో మెరవనున్నాడు.
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Ravi Teja’s Daughter at the #RT78 Launch Event with #AnaswaraRajan❤️✨ Watch Here : The Title Documentary https://t.co/XJE0KPnizt #RaviTeja #VivekAthreya #Laxman https://t.co/5M9mJ2eRnN
— YouWe Media (@MediaYouwe) October 11, 2026