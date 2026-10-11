సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా నటిస్తున్న క్రేజీ సీక్వెల్ ‘జైలర్ 2’ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తొలి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో.. రెండో భాగంపై ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే రజినీకాంత్ పారితోషికానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
రూ.300 కోట్ల వరకు బడ్జెట్?
ఈ సినిమా బడ్జెట్ నటీనటుల పారితోషికాలతో కలిపి సుమారు రూ.240 కోట్ల నుంచి రూ.300 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే నిర్మాణానికి అయ్యే అసలు ఖర్చును రూ.100 కోట్ల లోపే ఉంచినట్లు సమాచారం. ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్కు సుమారు రూ.110 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదనంగా సినిమా లాభాల్లో కూడా వాటా దక్కే అవకాశం ఉందట. ఈ వివరాలపై చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్తో పాటు మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, రమ్యకృష్ణన్, విద్యాబాలన్, ఎస్జే సూర్య, సూరజ్ వెంజరమూడు, విజయ్ సేతుపతి తదితరులు నటిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.
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