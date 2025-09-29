బాలీవుడ్ నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానా, రష్మికా మందన్నా(Rashmika) నటించిన కొత్త చిత్రం థామా(Thamma).. హారర్ మిస్టరీ రొమాంటిక్ కామెడీగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ నుంచి తాజాగా ఒక సాంగ్ను విడుదల చేశారు. మడాక్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్లో భాగంగా రూపొందిన ఈ చిత్రానికి ‘ముంజ్య’ ఫేమ్ ఆదిత్య సర్పోత్థార్ దర్శకత్వం వహించారు. దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో అలోక్పాత్రలో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, తడ్కాపాత్రలో రష్మికా మందన్నా నటించారు. దీపావళి సందర్భంగా అక్టోబర్ 21న ఈ మూవీ విడుదల కానుంది. యూత్ను ఆకట్టుకునేలా మరింత గ్లామర్గా ఈ సాంగ్ కోసం రష్మిక కనిపించింది.
'రష్మికా మందన్న' గ్లామరస్ సాంగ్ విడుదల
Sep 29 2025 1:31 PM | Updated on Sep 29 2025 1:31 PM
