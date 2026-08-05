విక్కీ, ఆలియా, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ, రణ్బీర్
కొంత విరామం తర్వాత ముంబైలో మళ్లీ ‘లవ్ అండ్ వార్’ మొదలు పెట్టారట రణ్బీర్ కపూర్. సంజయ్లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ నటిస్తున్న సినిమా ‘లవ్ అండ్ వార్’. ఈ పీరియాడికల్ ట్రయాంగిల్ యాక్షన్ లవ్స్టోరీ చిత్రంలో రణ్బీర్, విక్కీ భారత సైనికుల పాత్రలు చేస్తున్నారని సమాచారం. కాగా, ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ ముంబైలోని రాయల్ పామ్స్ లొకేషన్స్లో ప్రారంభమైందని తెలిసింది.
ఈ సినిమాకు ఇదే ఫైనల్ షెడ్యూల్ అని, ఈ షూట్లో రెండు భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలతో పాటు రెండు పాటలను కూడా చిత్రీకరించేలా భన్సాలీ ప్లాన్ చేశారని టాక్. వార్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరణలో దాదాపు 50 మంది ఫైటర్స్, దాదాపు 300 మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పాల్గొంటారట.
ఈ సినిమాను ఆగస్టు కల్లా పూర్తి చేయాలని భన్సాలీ టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారట. నిజానికి ఈ చిత్రాన్ని గత ఏడాది డిసెంబరులో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ షూటింగ్ సజావుగా సాగక పోవడం, మరోవైపు ‘రామాయణ’ చిత్రంతో రణ్బీర్ బిజీగా ఉండటంతో ‘లవ్ అండ్ వార్’ ఆలస్యమైందని తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది జనవరి 21న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఇటీవల మేకర్స్ ప్రకటించారు.