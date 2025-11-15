 కాంత తీసినందుకు గర్వంగా ఉంది: రానా దగ్గుబాటి | Rana Daggubati spoke about Dulquer Salmaan Kanta | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాంత తీసినందుకు గర్వంగా ఉంది: రానా దగ్గుబాటి

Nov 15 2025 3:49 AM | Updated on Nov 15 2025 3:49 AM

Rana Daggubati spoke about Dulquer Salmaan Kanta

‘‘కాంత’ సినిమాకి వస్తున్న ప్రేక్షకుల స్పందన చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా దుల్కర్‌.. తన కెరీర్‌ అత్యద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. ఈ సినిమా చేసినందుకు గర్వంగా ఉంది’’ అని రానా దగ్గుబాటి తెలిపారు. దుల్కర్‌ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జోడీగా నటించిన చిత్రం ‘కాంత’. సెల్వమణి సెల్వరాజన్  దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో రానా, సముద్రఖని కీలకపాత్రలుపోషించారు.

దుల్కర్‌ సల్మాన్  వేఫేర్‌ ఫిల్మ్స్, రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్‌ మీడియాపై నిర్మించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం విడుదల అయింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రెస్‌మీట్‌లో రానా దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ–‘‘చాలా గ్యాప్‌ తర్వాత నేను స్క్రీన్‌ మీద కనిపించడంతో నాపాత్రకి కూడా చాలా మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి’’ అని చె΄్పారు. భాగ్యశ్రీ బోర్సే మాట్లాడుతూ–‘‘కాంత’లో నా నటన ప్రేక్షకులకు నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం ఆరు నెలలు చెన్నైలోనే ఉన్నాను’’ అన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నువ్వే నా నంబర్ వన్ లవ్.. యాంకర్ రష్మీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 3

‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్‌తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Reconstruction On AVSO Satish Kumar Case 1
Video_icon

మాజీ AVSO సతీశ్ కుమార్ మృతి కేసులో సీన్ రీకన్ స్ట్రక్షన్
YS Jagan Serious On Balakrishna Followers Attack On YSRCP Office 2
Video_icon

YSRCP ఆఫీస్‌పై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన వైఎస్ జగన్
Sake Sailajanath Warning to TDP Leaders Over Attack On Hindupuram YSRCP Office 3
Video_icon

హిందూపురం YSRCP ఆఫీస్ పై దాడి సాకే శైలజానాథ్ వార్నింగ్
CCTV Footage Of TDP Leaders Attack On Hindupuram YSRCP Party Office 4
Video_icon

Hindupuram: జై బాలయ్య అంటూ.... టీడీపీ నాయకుల దాడి
iBomma Immadi Ravi Arrest Exclusive 5
Video_icon

ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లపై కీలక సమాచారం సేకరణ
Advertisement
 