 రామ్‌, భాగ్యశ్రీ ప్రేమ గీతం.. ఫుల్‌ వీడియో వచ్చేసింది | Chinni Gundello Video Song Out From Andhra King Taluka Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రామ్‌, భాగ్యశ్రీ ప్రేమ గీతం.. ఫుల్‌ వీడియో వచ్చేసింది

Dec 14 2025 11:50 AM | Updated on Dec 14 2025 11:50 AM

Chinni Gundello Video Song Out From Andhra King Taluka Movie

రామ్‌ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా నటించిన చిత్రం‌ ‘ఆంధ్ర కింగ్‌ తాలూకా’..  నవంబర్ 28న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద అనుకున్నంత రేంజ్‌లో మెప్పించలేదు. అయితే, నెటిజన్లలో కొందరు సినిమా బాగుందని మెచ్చుకున్నారు. అయితే, తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి  ‘చిన్ని గుండెలో’ అనే వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో రామ్‌, భాగ్యశ్రీ కెమిస్ట్రీ అదుర్స్‌ అని ప్రశంసలు వచ్చాయి.  కృష్ణకాంత్‌ సాహిత్యం అందించిన ఈ సాంగ్‌ను మెర్విన్‌, సత్య యామిని ఆలపించగా.. వివేక్‌- మెర్విన్‌ స్వరాలు సమకూర్చారు. ఇందులో కన్నడ ప్రముఖ నటుడు ఉపేంద్ర కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. భారీ అంచనాలతో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన హీరోయిన్ ఆదా శర్మ.. ఫోటోలు

photo 3

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 4

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)
photo 5

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Nellore Mayor Sravanthi Emotional Words 1
Video_icon

మేయర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా.. జగనన్నకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా ?
IITIANS Sensational Survey On Chandrababu Govt 2
Video_icon

ఐఐటియన్స్ సర్వేలో బయటపడ్డ బాబు బండారం
Shocking Facts About AP Debt In Chandrababu Govt 3
Video_icon

నారా అప్పారావు దెబ్బకు దివాలా దిశగా ఏపీ
Minister Kolusu Parthasarathy Comments On Govt Officials 4
Video_icon

బూతులతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి
TDP Activists Attack On Janasena Activist In Atmakur Nellore District 5
Video_icon

జనసేన కార్యకర్తను చితకబాదిన టీడీపీ నేతలు
Advertisement
 