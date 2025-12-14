 మెస్సీ అంటే ఇష్టం లేదు: అల్లు అర్హ | Allu Ayaan, Arha Funny Answers about Messi Match in Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్టేడియంలో అల్లు అర్జున్‌ పిల్లలు.. మెస్సీ అంటే ఇష్టం లేదంటూ!

Dec 14 2025 12:53 PM | Updated on Dec 14 2025 12:56 PM

Allu Ayaan, Arha Funny Answers about Messi Match in Hyderabad

ఫుట్‌బాల్‌ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూసిన మెస్సీ షో గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ అయింది. శనివారం నాడు హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్‌ స్టేడియంకి వచ్చిన ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజాన్ని చూసి అభిమానులు ఆనందంతో గెంతులేశారు. మెస్సీ మైదానంలో సరదాగా ఆడుతూ గోల్స్‌ చేస్తుంటే అది చూసి ఫ్యాన్స్‌ ముచ్చటపడ్డారు. ఈ ఈవెంట్‌కు ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ పిల్లలు అర్హ, అయాన్‌ సైతం వెళ్లారు.

అర్హ, అయాన్‌ వీడియో వైరల్‌
మెస్సీ కోసం వచ్చావా? అని ఓ విలేఖరి అడిగితే.. కేవలం ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ కోసం వచ్చానని ఆన్సరిచ్చాడు అయాన్‌. ఫుట్‌బాల్‌లో ఫేవరెట్‌ ప్లేయర్‌ ఎవరంటే రొనాల్డో అని చెప్పాడు. తర్వాత అర్హను ప్రశ్నలడిగారు. మెస్సీ అంటే ఇష్టమా? అని అడగ్గా.. తనకు ఇష్టం లేదని అర్హ నిర్మొహమాటంగా బదులిచ్చింది. మెస్సీ మ్యాచ్‌కు వచ్చి మెస్సీ అంటేనే ఇష్టం లేదని చెప్పిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

 చదవండి: థియేటర్‌లో సుమ కన్నీళ్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి బర్త్ డే స్పెషల్(గ్యాలరీ)

photo 2

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన హీరోయిన్ ఆదా శర్మ.. ఫోటోలు

photo 4

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 5

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ranveer Singhs Dhurandhar Second Friday Collections Sensation 1
Video_icon

దూసుకుపోతున్న దురంధర్.. పుష్ప 2 రికార్డు అవుట్
Janatantram Special Story On Amaravati Bill 2
Video_icon

అమరావతిపై అనుమానాలు అడిగితే వణుకుతున్నారు..!
Mahesh Babu And Sandeep Reddy Vanga New Movie 3
Video_icon

రంగంలోకి నమ్రతా..! మహేష్ బాబు, వంగా కాంబో ఫిక్స్
Nellore Mayor Sravanthi Emotional Words 4
Video_icon

మేయర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా.. జగనన్నకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా ?
IITIANS Sensational Survey On Chandrababu Govt 5
Video_icon

ఐఐటియన్స్ సర్వేలో బయటపడ్డ బాబు బండారం
Advertisement
 