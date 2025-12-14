 దసరా సూపర్ హిట్ కాంబో.. స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ | Nani And Srikanth Odela Reunite For Multi Language Action Drama The Paradise, Special Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Srikanth Odela: దసరా సూపర్ హిట్ కాంబో.. స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్

Dec 14 2025 12:15 PM | Updated on Dec 14 2025 1:33 PM

The Paradise Team Special Video To Director Srikanth Odela

దసరా బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్ తర్వాత నాని మరోసారి డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెలతో జతకట్టారు. వీరిద్దరి కాంబో వస్తోన్న మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ఈ సూపర్ హిట్‌ కాంబోలో వస్తోన్న పీరియాడికల్‌ యాక్షన్‌ మూవీ ది ప్యారడైజ్. ఈ చిత్రాన్ని సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. సూపర్ హిట్ కాంబో కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.  

తాజాగా ఇవాళ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ బర్త్ డే కావడంతో మేకర్స్ ప్రత్యేక వీడియోను పంచుకున్నారు. ది ప్యారడైజ్ మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా బర్త్‌ డే విషెస్ చెబుతూ ఈ స్పెషల్ వీడియోను విడుదల చేశారు. 'రక్తం పడిన తర్వాత చరిత్ర ఓపెన్‌ అవుతుంది' అని చెబుతూ.. ఏ ఫ్రేమ్‌ ఎలా ఉండాలో చూపిస్తూ డైరెక్టర్ కనిపించారు. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది మార్చి 26న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ఏకంగా 8 భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి బర్త్ డే స్పెషల్(గ్యాలరీ)

photo 2

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన హీరోయిన్ ఆదా శర్మ.. ఫోటోలు

photo 4

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 5

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kolikapudi Srinivasa Rao Vs Kesineni Chinni 1
Video_icon

ఇదేం గబ్బుపనిరా బాబు.. మహిళలతో అసభ్యంగా.. ఫోటోలు వైరల్..
YS Jagan Governance Was Praised At National Mayors Conference In Gujarat 2
Video_icon

గుజరాత్ సదస్సులో YS జగన్ పాలనపై ప్రశంసలు
Buggana Rajendranath Slams Yellow Media Over AP Debt 3
Video_icon

అప్పుల కోసం కొత్త కిక్కు.. ఎల్లో మీడియాపై బుగ్గన ర్యాగింగ్
These Are The Top 10 Countries Holding The Most Gold Reserves 4
Video_icon

అత్యధిక బంగారం నిల్వలు ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు ఇవే..!
Ranveer Singhs Dhurandhar Second Friday Collections Sensation 5
Video_icon

దూసుకుపోతున్న దురంధర్.. పుష్ప 2 రికార్డు అవుట్
Advertisement
 