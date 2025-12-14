 మరో కాలానికి వెళ్లడం ఆసక్తిగా ఉంటుంది | Mickey J Meyer Talk About Champion Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మరో కాలానికి వెళ్లడం ఆసక్తిగా ఉంటుంది

Dec 14 2025 12:57 PM | Updated on Dec 14 2025 1:22 PM

Mickey J Meyer Talk About Champion Movie

రోషన్, అనస్వర రాజన్‌  హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘చాంపియన్‌ ’. జీ స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో ప్రదీప్‌ అద్వైతం దర్శకత్వంలో ఆనంది ఆర్ట్‌ క్రియేషన్స్‌, కాన్సెప్ట్‌ ఫిల్మ్స్, స్వప్న సినిమాస్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 25న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా శనివారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ చిత్రం సంగీతదర్శకుడు మిక్కీ జే మేయర్‌(Mickey J Meyer) మాట్లాడుతూ – ‘‘స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం జరిగిన కథతో ‘చాంపియన్‌’ సినిమా రూపొందింది. ఈ తరహా సినిమాలకు సంగీతం అందించడం నాకు ఇలా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఒక టైమ్‌ నుంచి మరో టైమ్‌లోకి వెళ్లి మరో కాలాన్ని చూడడమనేది ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. 

‘మహానటి’ సినిమా నాకు అలాంటి అనుభూతినే ఇచ్చింది. ‘చాంపియన్‌’లో నిజాం బ్యాక్‌డ్రాప్‌ ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో మొత్తం నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్‌ అయిన ‘సల్లంగుండాలి, గిర గిర గిర గింగిరాగిరే..’ పాటలకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. తెలంగాణ జానపదంతో పాటు వెస్ట్రన్‌  మ్యూజిక్‌ను మిళితం చేసి ఒక జానర్‌ను క్రియేట్‌ చేసే అవకాశం ఈ కథ కల్పించింది. 

ఈ కథలో హీరోకు సికింద్రాబాద్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ ఉంటుంది. నేను కూడా సికింద్రాబాద్‌లోనే పెరిగాను. నాకు ఆ కల్చర్‌ పై అవగాహన ఉంది. యాక్టర్‌గా, డ్యాన్సర్‌గా... ఇలా రోషన్‌  ఆల్‌ రౌండర్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌  చేశాడు. ప్రదీప్‌ చక్కగా డైరెక్ట్‌ చేశాడు’’ అని చెప్పారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి బర్త్ డే స్పెషల్(గ్యాలరీ)

photo 2

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన హీరోయిన్ ఆదా శర్మ.. ఫోటోలు

photo 4

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 5

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kolikapudi Srinivasa Rao Vs Kesineni Chinni 1
Video_icon

ఇదేం గబ్బుపనిరా బాబు.. మహిళలతో అసభ్యంగా.. ఫోటోలు వైరల్..
YS Jagan Governance Was Praised At National Mayors Conference In Gujarat 2
Video_icon

గుజరాత్ సదస్సులో YS జగన్ పాలనపై ప్రశంసలు
Buggana Rajendranath Slams Yellow Media Over AP Debt 3
Video_icon

అప్పుల కోసం కొత్త కిక్కు.. ఎల్లో మీడియాపై బుగ్గన ర్యాగింగ్
These Are The Top 10 Countries Holding The Most Gold Reserves 4
Video_icon

అత్యధిక బంగారం నిల్వలు ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు ఇవే..!
Ranveer Singhs Dhurandhar Second Friday Collections Sensation 5
Video_icon

దూసుకుపోతున్న దురంధర్.. పుష్ప 2 రికార్డు అవుట్
Advertisement
 