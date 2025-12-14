 నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్.. 'ఇట్లు అర్జున' టీజర్‌ రిలీజ్ | Aniesh and Anaswara Rajan starrer Itllu Arjuna Movie Teaser Out now | Sakshi
Itllu Arjuna Teaser: నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్.. 'ఇట్లు అర్జున' టీజర్‌ రిలీజ్

Dec 14 2025 1:34 PM

Aniesh and Anaswara Rajan starrer Itllu Arjuna Movie Teaser Out now

అనీశ్, అనస్వర రాజన్  జంటగా నటిస్తోన్న చిత్రం ఇట్లు అర్జున. ఈ మూవీతో అనీశ్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు  మహేష్ ఉప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో మొదటి సినిమాగా దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. అయితే ఈ టీజర్‌ను టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్‌తో రూపొందించారు. నాగార్జున చేతుల మీదుగా రిలీజైన టీజర్‌ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. టీజర్ చూస్తే భావోద్వేగాలతో కూడిన ప్రేమకథగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా.. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

 

