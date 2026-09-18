నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా ‘ది ప్యారడైజ్’. ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తగ్గట్టుగానే మూవీ ప్రమోషన్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నానీ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
‘సినిమాకి చాలా కష్టపడ్డాను. కథ డిమాండ్ చేసింది కాబట్టే జడలు వేసుకున్నా. ఊరికే ఎవరైనా వచ్చి వేయమంటే వేయను. సోషల్మీడియాలో ఏ చిన్న తప్పు దొర్లినా ట్రోల్ అవుతోంది. కానీ కథకు అనుగుణంగా ఈ రిస్క్ తీసుకున్నా. ‘ఆయా షేర్’ సాంగ్ విడుదలైన తర్వాత రీల్స్ చేసేందుకు చాలా మంది జడలు కొన్నారట. సుమారు లక్షకు పైగా జడలు అమ్ముడయ్యాయట. ఈ విషయం మా టీమ్ చెప్పింది’ అని తెలిపారు.
Nani ki #Paradise lo jadalu pettadam…mother character thanaki koothuru kavali ani edho emotion valla ayyuntadha?
Just a thought?? pic.twitter.com/yH4g7fTMAu
— AlluArjunFANS (@AlluArjunFFANS) September 17, 2026