 ది రిటర్న్‌ ఆఫ్‌ పడయప్ప | Padayappa to re-release in December to celebrate 50 years of Rajinikanth acting career | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ది రిటర్న్‌ ఆఫ్‌ పడయప్ప

Dec 8 2025 12:09 AM | Updated on Dec 8 2025 12:09 AM

Padayappa to re-release in December to celebrate 50 years of Rajinikanth acting career

పాతికేళ్ల తర్వాత ‘పడయప్ప’ తిరిగి రానున్నాడు. రజనీకాంత్‌ హీరోగా, శివాజీ గణేశ్‌న్, రమ్యకృష్ణ, సౌందర్య, అబ్బాస్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తమిళ చిత్రం ‘పడయప్ప’ (తెలుగులో ‘నరసింహా’). కేఎస్‌ రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 1999లో విడుదలై, బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమా ఈ నెల 12న రీ– రిలీజ్‌ కానుంది. డిసెంబరు 12న రజనీకాంత్‌ పుట్టినరోజు అనే విషయం తెలిసిందే.

ఇక నటుడిగా రజనీకాంత్‌ యాభై ఏళ్లు  పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ‘పడయప్ప’ సినిమాను డిసెంబరు 12న రీ రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లుగా ఆయన కుమార్తె, దర్శకురాలు సౌందర్య రజనీకాంత్‌ ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా స్పష్టం చేస్తూ, ‘ది రిటర్న్‌ ఆఫ్‌ పడయప్ప’ అంటూ ఓ వీడియోను షేర్‌ చేశారు. ‘పడయప్ప’ సినిమాలోని తన ట్రేడ్‌ మార్క్‌ స్టైల్‌ను రజనీకాంత్‌ రీ క్రియేట్‌ చేసిన సీన్‌ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్‌లో 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 3

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రమ్య మోక్ష లేటేస్ట్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 4

హోటల్‌లో 'పాయల్ రాజ్‌పుత్' బర్త్‌డే.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

‘షనెల్‌’ప్యాషన్‌ షోలో ఓపెనింగ్‌ వాక్‌ చేసిన స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu High Drama In Parvathipuram 1
Video_icon

స్టార్ట్.. కెమెరా.. యాక్షన్.. బాబు డైరెక్షన్.. పార్వతీపురంలో డ్రామా..
Telugu Model Bhavitha Mandava Success Story 2
Video_icon

అనుకోకుండా మోడల్ గా మారి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన తెలుగు తేజం
EO Caught While Stealing Silver Ornaments In Gangamma Temple 3
Video_icon

గంగమ్మ ఆలయంలో దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడ్డ ఈవో
Gudivada Amarnath Comments On Nara Lokesh And Ram Mohan Naidu 4
Video_icon

సమస్య పరిష్కారంలో మంత్రి రామ్మోహన్ విఫలం: అమర్నాథ్
Sukumar Plan On Pushpa The Epic Version 5
Video_icon

పుష్ప ఏపిక్ తో బాక్సాఫీస్ పీస్ పీస్ చేయడానికి సుకుమార్ రెడీ
Advertisement
 