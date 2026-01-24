 కాల్పుల ఘటనలో సినీ నటుడు అరెస్ట్‌ | Mumbai Andheri Police Arrested Actor Kamal Rashid Khan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాల్పుల ఘటనలో ప్రముఖ సినీ నటుడు అరెస్ట్‌

Jan 24 2026 10:20 AM | Updated on Jan 24 2026 10:35 AM

Mumbai Andheri Police Arrested Actor Kamal Rashid Khan

బాలీవుడ్‌ నటుడు కమల్‌ రషీద్ ఖాన్ అరెస్ట్‌ అయ్యారు.. కొద్దిరోజుల క్రితం ముంబైలో ఓ నివాసంలో కాల్పులు జరిగిన కేసులో ఆయన్ను అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ కాల్పులకు పాల్పడింది కమల్‌ రషీద్‌ అని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో శుక్రవారం రాత్రి కమల్‌ను  అంధేరీ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

కమల్ రషీద్ ఖాన్ అంటే ఎవరు గుర్తుపట్టరేమో కానీ.. కేఆర్కే అంటే వెంటనే కనిపెట్టేస్తారు. అంతలా సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అయ్యారు. స్టార్ హీరోల సినిమాలపై నెగెటివ్ రివ్యూలు ఇస్తూ హల్‌ చల్‌ చేసేవారిలో కేఆర్కే ఒకరు. తనకు తానుగా సినీ విమర్శకుడిగా ఆయన చెప్పు​కుంటారు. ఈ క్రమంలోనే పలు సినిమాల్లో కూడా నటించారు. అయితే, రచయిత-దర్శకుడు నీరజ్ కుమార్ మిశ్రా నివసించే అంధేరీలోని ఒక నివాస భవనంపై కమల్‌ రషీద్‌ నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 

జనవరి 18న తన లైసెన్స్  తుపాకీతో కాల్పులు జరిపినట్లు అతను అంగీకరించాడు. అయితే, తాను ఉద్దేశపూర్వకంగా కాల్పులు జరపలేదని.. తన గన్‌ను శుభ్రం చేసిన తర్వాత ఫారెస్ట్‌ వైపు కాల్పులు జరిపానన్నారు. పొరపాటున బుల్లెట్లు ఆ భవనం వైపు వెళ్లినట్లు ఆయన తెలిపారు. గతంలో నటుడిగా, దర్శకుడిగా పనిచేసిన ఖాన్, ఎవరికీ హాని కలిగించే ఉద్దేశ్యం తనకు లేదని విచారణలో చెప్పాడని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే, కాల్పుల వెనుక గల ఉద్దేశ్యం ఇంకా అస్పష్టంగానే ఉంది.  అదే భవనం నాలుగో అంతస్తులో మోడల్‌ ప్రతీక్‌ నివసిస్తుండటం గమనార్హం.


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీకాకుళం : ఉల్లాసంగా రథసప్తమి సప్తాహ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీకాకుళం : శోభా యాత్ర శోభాయమానం (ఫోటోలు)
photo 3

మణికొండ : నార్సింగిలో సందడిగా పశుసంక్రాంతి (ఫోటోలు)
photo 4

జూబ్లీహిల్స్‌లో సినీనటి ఐశ్వర్య రాజేష్‌ సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వసంత పంచమి వేడుకలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Shocking Update On Pushpa 3 Movie 1
Video_icon

పుష్ప 3 లో.. పుష్పరాజ్ హీరో కాదా..?
Rats Found In Prasadam Basket At Annavaram Temple 2
Video_icon

అన్నవరం ప్రసాదంలో ఎలుకలు
Fire Breaks In Gali Janardhan Reddy House 3
Video_icon

గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగులు
Devotees Throw Coconuts In Medaram Sammakka Sarakka Jatara 4
Video_icon

మేడారం జాతరలో పగులుతున్న తలలు
YSRCP Shekhar Reddy About Chandrababu Davos Speech 5
Video_icon

23 లక్షల కోట్లు ఉద్యోగాలా..! మతి ఉందా.. లేదా..
Advertisement
 